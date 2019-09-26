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川普電話門╱麥康諾轟波洛西 卻與川普保持微妙距離

2019-09-26 17:10世界日報 編譯劉煥彥／綜合25日電

聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)批評，民主黨人為了一通電話就想彈...
聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)批評，民主黨人為了一通電話就想彈劾川普「真是瘋狂」。 歐新社
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國會共和黨人對於川普總統的烏克蘭電話門爭議反應不一，向來強力支持川普的參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)抨擊眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)向左派屈服，卻與白宮保持微妙距離。

同樣是川普盟友的聯邦參議員葛理漢(Lindsey Graham)則批評，民主黨人為了一通電話就想彈劾川普「真是瘋狂」。

猶他州聯邦參議員羅穆尼(Mitt Romney)是少數公開表達關切的國會共和黨人，他認為白宮公布的通話紀錄「深深令人不安」。

法新社報導，麥康諾25日強調，他支持給予烏克蘭安全援助，而且不顧白宮反對，他已經好幾個月催促多位政府官員援助烏國。

民主黨人要求白宮向國會提出曾有「吹哨者」舉發川普行為不端的報告，這點麥康諾也未反對，但堅持參院情報委員會已準備調查這件事。

他說：「參院共和黨人支持以既有的適當程序，處理這個吹哨者報告。同時，當我們在國會山莊另一邊的朋友(民主黨人)，急著更大力投入近三年的彈劾念頭時，我們將著重在美國人民的權益上。」

葛理漢在白宮公開通話紀錄後不到一小時，就公開表達支持川普，也不認為從通話紀錄中看出川普有任何行為不當之處。

葛理漢25日稍早曾致電川普，他轉述說「我告訴他，『總統先生，他們想要抓到你把柄的意圖沒有結束，(民主黨人)甚至在得知有這通電話前，就要求要彈劾您』」。

羅穆尼是少數公開關切川普電話門的國會共和黨人，25日他在大西洋月刊的一場論壇上表示，「這深深令人不安，我們要看看接下來怎麼發展，但我第一個反應是不安」。

參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)抨擊眾院議長波洛西(Nan...
參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)抨擊眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)，與白宮保持微妙距離。 歐新社
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