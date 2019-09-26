川普電話門╱通話未提軍援 僅說「對烏克蘭非常非常好」

2019-09-26 17:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合25日電



川普總統7月與烏克蘭總統澤倫斯基打電話時涉嫌假公濟私，引發彈劾行動。 路透社 分享 facebook

川普總統7月25日與烏克蘭總統澤倫斯基打電話時涉嫌假公濟私，引發彈劾行動。面對強大壓力，川普政府25日公布通話內容謄本。

「紐約時報」整理出通話內容和相關的要點：

川普提到美國對烏克蘭的援助，不過沒有把他的要求與援助明確掛鉤。 川普當時正扣住國會為協助烏克蘭抵抗俄國侵略撥出的幾億元軍事援助。電話中沒有提到凍結援助之事，不過川普表示「美國對烏克蘭非常、非常好」。 川普要求澤倫斯基調查白登父子。 川普：「有關白登的兒子，以及白登阻止 (對其子的)制裁的傳言很多，很多人想知道那究竟是怎麼回事…白登到處炫耀他阻止制裁，如果你能調查…」 澤倫斯基同意調查白登父子。 澤倫斯基：「我們在國會贏得絕對多數，因此下任檢察長百分之百是我的人…他或她將調查這件事…如你能提供更多資料，對調查會很有幫助。」 川普表示他的司法部長巴維理將打電話給澤倫斯基討論另一項調查。 川普：「我希望你追查整個Crowdstrike事件究竟是怎麼回事…他們說烏克蘭有這個伺服器…我希望司法部長跟你或你的人連絡，希望你查個清楚。」

Crowdstrike是美國網路安全公司，曾分析民主黨全國委員會2016年電郵遭駭事件。川普的律師朱利安尼推動陰謀論，宣稱烏克蘭有人參與發動這項駭客攻擊，然後怪罪給俄國政府，又將其與川普競選組織串在一起。

白宮官員、提出投訴的告密者、情報界督察長(ICIG)都擔心川普可能違法。

接到投訴的ICIG認為川普的談話可被視為向外國尋求競選捐助，違反競選財務法。司法部法律顧問也表示，如外國領袖知道川普違法，可能藉此向他施壓。

告密者沒有直接聽到通話內容，也可能不喜歡川普，不過川普任命的ICIG仍認為投訴資料可信。

司法部備忘錄強調告密者獲得川普「機密外交連絡」的第二手資料，ICIG也指出告密者不支持川普連任。

另外，「華盛頓郵報」也列出一些分析重點：一、電話中沒有明確提到利益交換；二、川普確實意有所指的提到美國對烏克蘭「非常、非常好」；三、川普要求烏克蘭展開一些調查；四、雖或沒有明白威脅，整件事仍大有問題；五、電話謄本並未證明川普清白；六、貪腐問題是澤倫斯基率先提出。