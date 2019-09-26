「看到小丑想到槍手」 槍案受害家屬憂電影鼓勵犯罪

2019-09-26 15:31 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



華納電影公司新片「小丑」(Joker)榮獲第76屆威尼斯影展最佳影片金獅獎。 美聯社 分享 facebook

以「蝙蝠俠」系列電影反派人物為主角的華納電影公司(Warner Bros.)新片「小丑」(Joker)榮獲第76屆威尼斯影展最佳影片金獅獎，但2012年科羅拉多州奧羅拉(Aurora)電影院槍擊案部分受害者家屬，卻致函華納公司對這部影片表達關切，擔心電影內容充滿對兇手的同情，恐將鼓勵大規模槍枝暴力犯罪。

2012年7月20日，科羅拉多州奧羅拉郊區的「世紀奧羅拉複合式電影院」(Century Aurora Multiplex)的蝙蝠俠電影「黑暗騎士：黎明昇起」(The Dark Knight Rises)午夜首映會上，一名男子在電影院內開槍掃射，共有12人死亡，70人受傷。槍手霍姆斯(James Holmes)並沒有犯罪前科，後來被判無期徒刑，不得假釋。

國家廣播公司(NBC)報導，科羅拉多州奧羅拉電影院槍擊案24歲受害者潔西卡‧葛哈維(Jessica Ghawi)的母親珊迪‧菲利普斯(Sandy Phillips)說：「我不需要看到霍姆斯的照片，我只看到『小丑』的電影預告，映入眼簾的就是槍手。」

菲利普斯說：「我擔心的是，可能在某個角落，有瀕臨邊緣的某一個人，一直策畫著大規模槍擊案，看到這部新片推出，可能就因此獲得鼓勵。」她指出：「這一點讓我感到非常害怕。」

包括菲利普斯在內的數位奧羅拉電影院槍擊案受害者家屬，聯名致函華納電影公司執行長安‧沙爾諾夫(Ann Sarnoff)，表達對於新片「小丑」電影內容的憂慮。信中指出，支持電影公司的言論自由，但擁有極大權力的同時，必須承擔極大的責任。

家屬在信中呼籲華納電影公司，不要再贊助接受「全國步槍協會」(National Rifle Association)政治獻金的候選人。家屬希望華納電影公司要求國會對槍枝改革拿出作為，也要求電影公司捐款給協助槍枝暴力受害者的慈善組織。

華納電影公司在聲明中指出，對於遭受奧羅拉電影院槍擊案衝擊的家庭表達慰問，槍枝暴力確實是重大議題，華納公司長久以來都對暴力受害者捐助善款，包括奧羅拉電影院槍擊案受害者在內。