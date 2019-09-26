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嚴限電子菸銷售 紐約州、康州、羅德島響應

2019-09-26 15:32世界日報 記者胡玉立／綜合報導

紐約州長葛謨(右)和康州州長拉蒙特(左)25日共同宣布，將合作監管大麻和電子菸產...
紐約州長葛謨(右)和康州州長拉蒙特(左)25日共同宣布，將合作監管大麻和電子菸產品。 美聯社
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繼麻薩諸塞州24日率全國之先、宣布該州停售電子菸產品四個月之後，紐約州、康乃狄克州兩州25日共同宣布將合作監管大麻和電子菸產品，10月17日這兩個相鄰州將舉行「區域合作夥伴」會議，研議立法細節。羅德島州也在25日宣布禁止銷售加味電子菸。

紐約州州長州長葛謨(Andrew Cuomo）表示，有關大麻和電子菸的監管問題，正在各州引發諸多混亂和辯論，而華府在這些問題方面，則是領導無方。

葛謨與同為民主黨籍的康州州長拉蒙(Ned Lamont)決定「在這場風暴中同船共渡，一同找出方向」。兩位州長對於電子菸的安全性同聲表達擔憂，也認為相鄰的州製定不同的法規，毫無道理。

兩人在拉蒙的官邸私下會晤後宣布，將於10月17日舉行「區域合作夥伴會議」，討論如何提出休閒大麻合法化的共同細節，包括稅率及允許出售哪種形式大麻等等。這場「峰會」也將決定監管電子菸的原則指南。

葛謨表示，他還想與新澤西州一起合作監管電子菸和大麻。拉蒙也持續與羅德島州及麻州州長合作。

紐約州、新澤西州和康州今年都曾企圖將大麻合法化，但因為擔心公衛安全、相關刑事司法問題（如何消除過去毒品犯罪紀錄等），大麻合法化至今無法上路。葛謨說，他希望能在1月之前製定出新的休閒大麻法案，拉蒙則可望於2月的州議會時提出法案。

拉蒙表示，最重要的周遭區域各州都不要「向黑市屈服」，並且擁有嚴格監管的安全系統。

全國衛生官員正在調查數百起使用電子菸設備導致嚴重呼吸系統疾病的案例。紐約州衛生當局9月初已批准為期90天的臨時緊急條例，禁止銷售絕大多數的加味電子菸，但煙草和薄荷口味電子菸除外。此期限可以延長。密西根州也已宣布禁止銷售加味電子菸。

康州雖沒有能夠通過禁止銷售某些加味電子菸的提案，但康州立法通過禁止向21歲以下者出售電子菸和相關產品。新法律將於10月1日生效；購買香煙和其他煙草產品的年齡也提高為21歲。

羅德島州民主黨州長雷蒙多（Gina Raimondo）25日簽署了一項行政命令，禁止在全州銷售加味電子菸產品。

與此同時，神秘呼吸系統疾病和青少年吸菸問題，已引爆全國各界對於電子菸行業不受監管的龐大疑慮，美國最大的電子菸生產商Juul Labs決定停止在美國廣告宣傳其設備，並更換執行長。

美國肺臟協會國家公共政策助理副總裁邁克爾·塞伊巴克（Michael Seilback）表示，聯邦食品藥品監管局（FDA）必須加緊努力。他說，「由於FDA沒有採取強有力的聯邦行動，迫使各州必須自行保護兒童和成人免於陷入電子菸公衛緊急狀態。」

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

電子菸

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