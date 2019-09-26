全球城市AI整備指數今出爐 台北排名小型城市第21

2019-09-26 14:22 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



隸屬紐約顧問公司「奧緯公司」的奧緯論壇（Oliver Wyman Forum）26日首度發布全球城市人工智慧整備指數（Global Cities AI Readiness Index），決定各城市是否已準備就緒，迎接AI。這項指數按人口數將城市分級，台北在小型城市中排名全球第21，北京在超大城市排名全球第5，新加坡則是大型城市榜首。

奧緯論壇在網上發布報告說，就整備程度而言，儘管有些城市比其他城市佳，但所有城市都需大幅改善，才能為下世代AI科技帶來的衝擊做好完整準備；各國政府需務實面對AI帶來的各種社會變遷，超大型城市固然人力物力豐沛，小型城市也可與大城市一樣具有競爭力。

這項指數按4大類、31分項來評分，4大類為願景、啟動能力、資產基礎、成長軌跡；且評分時把全球城市成分四級：人口1000萬以上的超大城市、人口500-1000萬的大型城市、人口300-500萬的中型城市、人口300萬以下的小型城市。

在小型城市中，台北排名全球21，同級前五名是斯德哥爾摩、阿姆斯特丹、慕尼黑、都柏林、奧克蘭。

超大型城市排名前五是：倫敦、紐約、巴黎、洛杉磯、北京。

大型城市排名前五是：新加坡、柏林、芝加哥、首爾、哥倫比亞特區。

中型城市排名前五是：舊金山、波士頓、雪梨、漢堡、西雅圖。