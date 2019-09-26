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川普自清變自爆？彈劾風暴：白宮公布烏克蘭門備忘錄

影／通聯紀錄未現「對價關係」 彈劾川普難度高

2019-09-26 13:09聯合報 記者周辰陽╱即時報導

美國總統川普被控施壓烏克蘭總統澤倫斯基，要求調查前副總統拜登之子，眾議院議長裴洛西24日宣布啟動總統彈劾調查，白宮隨後釋出兩國總統通聯紀錄，川普聲稱他並未施壓。

根據通聯紀錄，川普強調「美國對烏克蘭非常、非常好」，並在澤倫斯基提到烏克蘭準備採購更多美國武器時，指「我想請你幫我們一個忙」，隨後就提到拜登之子並未受到烏克蘭檢方調查，很多人想知道真相，「要是你跟司法部長（巴維理）能做些什麼就太好了。」川普還告訴澤倫斯基，會讓私人律師朱利安尼與巴維理跟他聯絡。

川普及澤倫斯基通話前，已經指示扣住國會撥給烏克蘭的近4億美元軍事協助經費，但通話逐字稿並未直接提到這筆援款。

《美聯社》和《BBC》都指出，因為川普沒「明確」表示，澤倫斯基不查拜登的話援助就免談，因此逐字稿從字面上看不出一般人認為的「對價關係」（quid pro quo），但還是可推斷他有這個意圖。

美國憲法規定，總統可「因叛國、賄賂或其它重罪和輕罪」被彈劾。由於彈劾案在眾議院只需簡單多數即可成立，傾向支持的眾議員已達過半的218人，因此過關不成問題，但想讓川普下台，至少需要67位參議員認為有罪。按照目前參議院席次，最少需要20名共和黨參議員跑票，目前公認近乎不可能。

儘管民主黨國會議員來勢洶洶，但兩份最新民調卻顯示，民意反對彈劾案的立場仍紋風不動，各州的部分民主黨幹部也擔心，如果猛推彈劾案、卻拉不垮川普的話，最終會導致自討苦吃、對2020年大選不利。

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基7月的通聯紀錄25日經解密後公布。川普同日會晤澤...
美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基7月的通聯紀錄25日經解密後公布。川普同日會晤澤倫斯基時，聲稱他並未施壓烏克蘭調查前副總統拜登之子。法新社
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