彈劾風險大 波洛西曾明推暗擋

2019-09-25 23:30 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張佑生 ／綜合報導



民眾24日在白宮前抗議，要求彈劾美國總統川普。 （美聯社） 分享 facebook

幾個月以來，民主黨籍的美國聯邦眾院議長波洛西一直在阻擋黨內自由派要求彈劾總統川普的大悶鍋爆炸，只因為她深知箇中風險。

上次遭國會提起彈劾的總統是民主黨籍的柯林頓，波洛西當時已是眾議員。彈劾最後沒過，柯林頓保住大位，下台的反而是發動彈劾程序的共和黨籍眾院議長金瑞契。

民主黨現在的困境跟當年共和黨一樣，眾院輕易過關，但參院沒過半，最後功虧一簣，反而被選民視為存心搞破壞。柯林頓彈劾案落幕後的一九九八年期中選舉，民主黨逆勢成長，共和黨雖保住過半數優勢，但金瑞契下台以示負責，柯林頓安然做完第二任。

波洛西幾個月來對彈劾川普的明推暗擋，原因之一就是擔心當年舊事重演。這些推拖在廿四日的幾小時內徹底崩解。波洛西常用的理由是彈劾案對搖擺州黨籍議員不利，但是七位來自搖擺州的新科議員在華盛頓郵報聯名發表文章要求彈劾川普，包括川普獲勝的四個州，七名議員都出身軍情單位，讓波洛西突然失去推拖藉口。

彈劾案要過關，需要民意支持，今夏民調顯示六成民眾反對彈劾川普，連民主黨內也只有四成支持。主張彈劾川普的民主黨人愛舉尼克森為例，剛發動彈劾時民意普遍不支持，在幾場電視轉播的聽證會以及罪證確鑿的證據浮出檯面後，輿論開始轉向，迫使尼克森請辭。

但是民主黨人也可以確信，川普必然會趁機打悲情牌，宣稱遭華府建制派迫害，藉此動員基本盤。

川普對彈劾案的第一反應正是如此。他宣稱民主黨在搞「瘋狂的」黨派惡鬥，否認不法指控，表示彈劾他傷害國家，雖然有助他勝選連任。

不過，川普成為美國史上第四個遭國會發動彈劾的總統，這是個不名譽的印記。彈劾調查期間，白宮和國會關係將進一步惡化，也傷害川普和外國談判的威信。況且川普這次被控以切斷援助施壓外國調查競選對手，罪名簡單明瞭，川普宣稱一切只是民主黨在惡整他，選民會不會接受，不無疑問。