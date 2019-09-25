通聯紀錄:川普提醒烏克蘭美國有多好 要求查拜登

2019-09-25 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



白宮25日公布川普總統7月與烏克蘭總統澤倫斯基的通聯紀錄，證實川普曾屢屢要求對方調查美國前副總統拜登之子杭特在烏克蘭的生意往來，還說會派私人律師朱良尼和法務部長巴維理跟澤倫斯基聯絡，查個水落石出。拜登可能是民主黨明年總統大選的候選人。