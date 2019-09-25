為何川普這次醜聞又牽扯上烏克蘭這個國家？

2019-09-25 22:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



美國總統川普因疑似施壓烏克蘭政府調查聲勢領先的民主黨總統候選人拜登與其子，而被美國眾議院展開彈劾調查。這已是美國近年來第二樁與總統大選有關的重大政治醜聞牽扯上烏克蘭，第一樁是川普前競選總幹事曼納福特（Paul Manafort）的詐騙案。

為何這兩樁醜聞，都會牽扯上這個因為俄羅斯和西方國家間緊張而分裂、被系統性腐敗拖累的東歐國家？這裡有比地緣政治更能提供解釋的理由：因為錢，以及這個國家亟需美國幫忙洗白形象。

烏克蘭反貪腐行動中心執行長卡倫約克說：「烏克蘭的寡頭企業和腐敗政客在西方國家花了大筆金錢洗白形象，導致大筆橫材。」

愛沙尼亞外國政策研究所資深研究員榭爾表示，雖然烏克蘭憑著與俄國間持續的衝突，以及這個國家在歐美與莫斯科當局間扮演的重要角色，地緣政治重要性大大提升，但這與最近這幾樁醜聞並無關連。

不過，榭爾也說，若要說這個國家有什麼地方與其他國家不同，那就是這個國家的貪腐本質。烏克蘭由多個不受中央政府控制的政商團體、即所謂的寡頭企業主導，也因為如此，他們有充分的理由和自由雇用西方國家的顧問和代表。

美國媒體先前揭露，川普今年7月與烏克蘭總統澤倫斯基通話，數次施壓對方調查拜登兒子杭特（Hunter Biden）與烏克蘭Burisma天然氣公司的關係，並利用國會已經通過對烏克蘭的軍事援助作為要脅。

Burisma是烏克蘭最大天然氣公司，在2014年烏克蘭革命後被英國凍結部分資產，該公司創辦人茲洛切夫斯基（Mykola Zlochevsky）當時邀請杭特和前波蘭總統克瓦希涅夫斯基擔任董事，以洗白形象。

川普曾指控拜登應其子請求，於2016年施壓烏克蘭當時政府開除檢察長，以防止Burisma和茲洛切夫斯基遭到調查。拜登確實大力推動這名檢察長的開除，這也符合當時美國的政策，但Burisma的案子後來並沒有被繼續追查下去。烏克蘭官員5月告訴彭博，並未發現杭特的違法證據。

自烏克蘭1991年從前蘇聯獨立以來，美國的政治顧問每逢選舉就從這個國家接到許多利潤豐厚的工作，因為烏國的商業寡頭甘願花費數千萬美元為自己喜好的政黨和參選人進行宣傳活動，而目的不外乎為了保護自己的資產和從國家手上想辦法再獲益。杭特只是在烏克蘭找到高薪工作的眾多美國人之一。