川普與外國領袖通話時 有哪些人在場?

2019-09-25 21:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



美國總統川普被控與烏克蘭總統澤倫斯基通電話時向對方施壓的「電話門」，引發各界熱烈討論。其中一個問題是：美國總統與外國領袖通電話時，有哪些人在場？

一般來說，白宮國家安全顧問與負責督導該區域的國安會主管會在場，至少兩名從中情局臨時借調到國安會的人員負責聽寫，川普也經常要求副總統潘斯在場。