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「不要再來勾勾纏」 郭台銘：絕不接受國民黨慰留

克魯曼評川普「電話門」醜聞：3贏家2輸家

2019-09-25 17:42經濟日報 記者湯淑君╱即時報導

美國眾議院議長裴洛西24日宣布，眾院將對美國總統川普的「電話門」展開彈劾調查，事關川普在與烏克蘭總統澤倫斯基通電話時向對方施壓，促其調查前美國副總統拜登之子，事後川普政府又非法阻擋公布「吹哨者」揭弊投訴內容。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）在紐約時報專欄撰文指出，在眾院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）11天前揭露此弊案時，克魯曼和其他許多觀察家都以為，這件醜聞仍可能像之前川普涉及的其他瀆職醜聞案一樣雷聲大雨點小，最後不了了之。

但克魯曼認為，這次也許不一樣，因為案情簡單明瞭，而且川普與其律師都承認打過這通電話。按情況看來，川普似乎是以拒絕提供重要軍事援助作為要脅，施壓烏克蘭提供可用來抹黑政敵的素材。結果，裴洛西宣布啟動彈劾川普的正式調查。

克魯曼認為，這項政治發展可能產生三個「贏家」和兩個「輸家」。

贏家1：民主黨籍眾議員希夫。這幾年來，醜聞纏身的川普有如受到堅不可摧的石牆保護，但希夫揭發此案有如觸動一場愈滾愈大的雪崩，有可能衝垮那堵石牆。

贏家2：川普「背叛美國」的論述。克魯曼說，縱有充分證據顯示川普競選團隊2016年與俄羅斯勾結影響選情，且川普上任後也樂助俄國，但「通俄門」案情複雜，一般民眾可能有霧裡看花之感。相形之下，施壓烏克蘭促其提供可用來抹黑拜登子的資料，人人都懂這是怎樣的行為，也使川普過往其他種種行為指控變得可信。

贏家3：努力追查的媒體記者。克魯曼說，儘管川普團隊究竟做了什麼事才導致「吹哨者」爆料 ，目前尚未全部水落石出，但過去一周半來，拜主要新聞媒體記者們鍥而不捨追根究柢，事實真相得以陸陸續續公諸於世。

輸家1：偏頗的新聞分析。克魯曼批評，2016年主要媒體犯了兩大錯：一是「假平衡」報導，二是把「假想的情境臆測」當成實際情況描述。他舉例說，一些媒體評論把川普罪證確鑿的濫權瀆職行為，與缺乏證據支持的拜登貪腐指控相提並論，描述成同樣嚴重，並據此認定拜登行事「引人質疑」，克魯曼痛斥這種做法是「懦夫」行徑，逃避媒體必須報導真相的職責。相較下，據他觀察，近日來媒體對「電話門」批評如潮，而虛偽卸責的「假平衡」和「真假不分」式的報導則大減。

輸家2：參議院共和黨人士。克魯曼說，按情況看來，共和黨籍參議員對彈劾指控進行投票表決的「可能性相當高」—這些指控將依據有紀錄可考的瀆職行為，而不是有爭議的解讀詮釋。儘管大多數共和黨參議員可能投下宣告川普「無罪」的一票，但克魯曼認為那將自暴其腐化。

克魯曼說，川普「電話門」和彈劾風暴可能延燒到明年11月美國總統大選，也可能在那之前就已平息，無論如何，川普這回似乎終於遭遇大麻煩。共和黨議員也陷入兩難處境：批評川普可能觸怒基層選民；若不批評甚至護短，則顯然違背美國原則。

美國總統川普身陷施壓烏克蘭的「電話門」風暴及彈劾危機。路透
美國總統川普身陷施壓烏克蘭的「電話門」風暴及彈劾危機。路透
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