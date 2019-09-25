少女偷父母錢 買兇殺雙親

2019-09-25 18:00 世界日報 編譯吳日君╱綜合報導



一名佛羅里達少女被指控偷竊父母的銷帳卡，用卡領錢支付兩人費用，準備買兇殺害雙親，所幸計謀及時曝光失敗。

雷克郡警局逮捕令顯示，住在佛州中部的17歲艾莉莎．赫翠爾(Alyssa Hatcher)10日被捕，並被控兩項買兇謀殺罪名。

據了解，當局是由赫翠爾就讀的尤瑪提拉高中(Umatilla High School)一名學生口中得知她的謀殺計畫。赫翠爾支付朋友一大筆錢，企圖買兇殺父母。調查人員隨即發現，赫翠爾偷竊父母的銷帳卡並完成兩項交易，分別提領503元和926.40元。兩筆錢確認是給了兩個人，作為殺害雙親酬金。

赫翠爾的男友告訴調查人員，他於9日上午在一家毒品交易處見到赫翠爾，她告訴男友，想要謀殺母親與繼父。調查人員在赫翠爾家中進行訪談錄音時，她承認這項陰謀，透露自己用100元購買古柯鹼，並給了朋友400元買兇謀殺雙親。由於謀殺行動遲遲沒有執行，赫翠爾又給了另一名黑人男性900元企圖行兇。

在得知女兒意圖買兇殺他們後，赫翠爾分別擔任護士與警察的雙親告訴警方，他們想要提出指控。當局並未透露赫翠爾父母名字身分，也尚未確定買兇謀殺的動機。

雷克郡警局長瓊斯(Fred Jones)透露，赫翠爾的父母是「好人，也是優秀公民」。事情發生可能是因為某種原因，如兒不希望她的雙親在身邊。瓊斯指出，當這樣的事件發生，無法想像身為家長有多麼震驚，自己的女兒居然意圖殺害父母。

根據赫翠爾的Instagram帳戶，她在高中參加啦啦隊。今年6月，她還發布自己的照片，說明文字為「無情」(Ruthless)，另一則發文則寫道：「落至最低點成為我重建生活的堅實基礎。」