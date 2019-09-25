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民調：華倫新罕州領先白登 2人拉開與桑德斯差距

2019-09-25 19:50世界日報 編譯孫梁╱綜合24日電

民主黨總統參選人上次辯論後，聯邦參議員伊麗莎白·華倫和前副總統白登的支持率在三個提早初選投票的關鍵州，已與其他參選人大幅拉開差距，尤其是與排名第三的桑德斯。桑德斯為重振聲勢，24日公布對極端財富徵稅的計畫，未來15年要把億萬富翁的財富砍半。

孟莫斯大學24日公布調查顯示，華倫在新罕布夏州以27%領先白登的25%，更是超過桑德斯的12%和布塔朱吉的10%，第五位加州參議員賀錦麗的支持率僅為3%。而桑德斯2016年與喜萊莉·柯林頓競爭時，在新罕州的支持率還是61%。

上周愛阿華州的調查也顯示，華倫以微弱優勢領先白登，緊隨他們之後的是桑德斯和布塔朱吉。

內華達州的調查表明，白登、華倫和桑德斯的支持率分別為23%、19%和14%。內州明年2月是繼愛州和新罕州之後，為第三個投票的州。

但全國的調查仍是白登領先，不過上述三州的最新調查顯示，華倫已成為白登的主要競爭對手。而她在兩個最早初選的愛州和新罕州的優勢，將產生影響全國的連鎖效應。

華倫與白登和桑德斯不同，她的支持率過去數月不斷高漲，自新罕州5月調查以來，她的支持率大增19%。

孟莫斯大學民調研究所表示，華倫在每個最新調查中的支持率都持續增強，而白登和桑德斯卻在下滑。

在華倫的支持率升高的同時，選民對她的好感也在增加，孟莫斯大學在新罕州的調查顯示，74%的民主黨選民對華倫抱有好感，比5月調查時高出11個百分點。而對白登的好感則下降14個百分點，從80%降至66%，桑德斯是從73%降至10%。

為解決收入不平等問題，桑德斯24日公佈對極端財富徵稅的計畫，未來15年要把億萬富翁的財富砍半。

桑德斯的競選團隊表示，這一計畫未來十年可帶來4兆3500億元稅收，將用來資助桑德斯提出的許多計畫，包括可負擔住房、普遍兒童健保和人人享有Medicare計畫。

桑德斯的團隊說，極富稅從淨收入3200萬元的家庭起徵，稅率為1%到8%不等，同時，國稅局將對所有億萬富翁和1%巨富中的30%報稅進行查稅審計。

桑德斯民主黨投票

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