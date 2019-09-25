普查不問公民身分 政府社區調查仍在問 令人不安

2019-09-25 19:49 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



聯邦政府「社區調查」（American Community Survey）的問題包括種族、收入、是否是「同性」伴侶，以及「你這棟公寓有幾戶人家？」讓許多美國人感到不安。

川普一直說，他要準確些的統計數字，好讓政府「依法」遣送非法移民出境。

身為白人的羅塞利(Roselli)說，他直覺就不相信政府會妥善處理調查來的資料，但還是老實填報，「反正這些資料某些地方已有」，他倒是很同情有色人種，「那些更可能被政府盯上的人。」

羅塞利告訴ABC新聞，「因為我是白人，天生就有某些特權，不必像很多人那樣，要一天到晚為這為那擔心。」

川普政府本來打算在2020人口普查中調查每個居民的國籍（公民身分），這個計畫6月已遭最高法院駁回。這10年一度的人口普查，調查範圍比「社區調查」詳細得多。

普查所得的資料用來劃分國會選區，也供政府分配各項資源時參考。

反對普查「國籍」問題的人認為，這一題會嚇跑有些有色人種，特別是新移民，而這兩種人多住在「票投民主黨」的地區。

伊利諾州幫忙政府宣傳普查的團體Forefront 負責人班諾吉說，川普政府的移民政策，就夠讓移民不敢或不願在政府表格上據實填寫詳細的個人資料了。

班諾吉表示，新舊移民此時此刻仍感到害怕，大家都知道移民署在全國各地突襲檢查，這是很真切的威脅。因此，想到要填報敏感的戶口資料，即使普查問卷沒有問這個問題，大家仍有恐懼感。

普查局說2020年的普查不會問公民身分的問題，但發言人馬龍說，每年一度的社區調查仍將持續收集公民身分的資料，提供「有關單位及決策者」「評估移民政策與法律」之用。

普查局說，所有被調查人提供的答案依法不得公開，也不會送到「其他政府單位。」