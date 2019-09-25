被關押移民工作應拿最低時薪 聯邦法官擬撤回裁決

2019-09-25 19:50 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合24日電



聯邦法官布萊恩(Robert Bryan)24日表示，在司法部聲明的影響下，他要改變他先前做出的一項裁決。布萊恩曾裁決同意華盛頓州的要求，在私營機構經營和為了營利的移民拘留中心，被關押的移民從事勞動應領取最低時薪。

布萊恩法官致函華盛頓州和經營拘留中心的GEO集團說，他準備撤銷他裁決的控案，表示「法官不願改變自己的裁決，但有時也必須這樣做。」他要求雙方在10月4日前答覆。

民主黨的華盛頓州檢察長2017年對GEO集團提控，指該公司把被關押的無證移民當做勞動力，從事廚房等工作，GEO集團應按華盛頓州的最低時薪標準，目前為12元，為移民支付報酬。

華盛頓州的提控是迫使GEO集團放棄移民勞動所創造的利潤，被認為是對民主黨州在抵制川普政府移民政策上的考驗。

布萊恩法官去年12月做出贊同華盛頓州要求的裁決，認為GEO公司應向被關押的移民支付最低時薪，而不是一元時薪。後來他多次表示出撤案的願望，表示現在裁定最低薪資法適用於被關押的移民為時過早。

在司法部上月發表聲明，認為華盛頓州的控案嚴重不公，是試圖干預聯邦移民執法部門後，布萊恩重新考慮了他的裁決。

司法部指出，華盛頓州在本州的監獄中，就沒給被關押的囚犯支付最低薪資，卻要求聯邦僱用的監獄承包商這樣做，是對聯邦政府的歧視。

布萊恩在給雙方的信中說，他裁決後，特別注意到聯邦第九巡迴法院和最高法院的兩項裁決，是「聯邦承包商必須與聯邦政府享有同等待遇，根據憲法的至上條款規定，各州不可歧視聯邦政府。」