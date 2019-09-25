一度淪為Airbnb物件！川普小時候住過的房子又要賣了

2019-09-25 12:28 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



川普小時候住過的房子再度拍賣。取自Google Map 分享 facebook

美國總統川普小時候住過的紐約皇后區房子，又要賣了。

綜合外媒報導，這棟約2000平方英尺（56坪左右）的房子，是川普父親佛瑞德．川普（Fred Trump）撫養川普長大的地方。11月14日將再度競標拍賣。

符合資格的投標人將寫下出價價碼、付上10%押金，競標雖未訂出起始價格，但賣家心理早有盤算。

現任屋主為一名神秘中國大陸投資客，儘管該地區透天住宅中價位為98萬美元，現任屋主2017年以214萬美元（約6631萬新台幣元）買下。

這是這間房子第三次進行拍賣。Paramount房地產負責人哈甘尼（Misha Haghani）表示，「以房子本身價值來說，值100萬美元」，他還說，「我們不是在賣房地產，我們賣的是一個夢想、一個收藏品、一個對很多人來說很有意義的東西」。

哈甘尼表示，他認為財力雄厚的川普粉絲有可能買下這棟房子，不過，更有可能被一群有政治熱忱的團體買下，不管支持或反川普，他們可能集資購買，並將房子拿來作其他用途。

其實，神秘屋主早在今年2月企圖將房子以290萬美元賣出，沒想到10天後就被下架。更慘的是，這間都鐸風格的五房住宅，竟然曾經淪落為套房出租。

屋主2017年將房子買下後，透過Airbnb將房子出租，一晚要價725美元。房子裡面充滿川普用過的東西，還放了一塊真人尺寸的川普人形立牌。

川普兒時房子買賣遊戲從2016年他就職典禮前就已開始。房地產投資客大衛斯（Michael Davis）以近114萬美元買下，比2008年交易價高出78%，但他在轉手時仍獲利54%。

哈甘尼有信心這次房子會賣出，他甚至還提供一萬元獎金給猜對售出價格的人。