行賄25萬助兒進南加大 洛杉磯商人判刑4月、罰款9.5萬美金

2019-09-25 13:06 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



一名洛杉磯企業負責人遭控行賄25萬元(美金，以下同)讓兒子獲得南加大(University of Southern California)錄取，向校方佯稱孩子是國際水球明星選手，24日被聯邦法院判處四個月有期徒刑。

洛杉磯企業負責人史隆恩(中)遭控行賄25萬元讓兒子獲得南加大錄取，24日被聯邦法院判處四個月有期徒刑。 (美聯社) 分享 facebook

在洛杉磯擔任水源處理公司負責人的53歲男子史隆恩(Devin Sloane)捲入大學入學舞弊醜聞之後，今年5月已向法院認罪。這起弊案主嫌辛格(Rick Singer)與南加大校內不肖人士串通，收取賄賂讓史隆恩的兒子獲得學校錄取。

「波士頓環球報」 (Boston Globe)報導，法官宣判刑期之前，史隆恩在庭上為自己的錯誤行為道歉，講話時一度哽咽。史隆恩對法官說：「有些人認為這是一起特權與傲慢的案件。我想了很多，對於自己的行為非常厭惡。」

根據聯邦檢察官調查，史隆恩要兒子穿上Speedo泳褲，戴上泳帽，拿著水球，在自家後院泳池拍照，2017年夏天將照片用來捏造輝煌的體育表現。史隆恩的兒子佯稱是義大利青少年水球隊成員，曾在希臘、塞爾維亞、葡萄牙等地參加國際比賽，是擁有卓越表現水球界明星選手。

一名參與舞弊的南加大員工在寫給學校招生辦公室的文件當中聲稱，史隆恩的兒子個子雖小但身軀修長，短腿非常強勁有力，速度極快，有助於得分。然而，根據聯邦檢察官調查，這名青少年從來不曾參加任何水球比賽。

根據法院紀錄，檢方調查發現，史隆恩則對人自誇成功誤導學校，還用已經過世的母親名義假裝捐款給學校。檢方指出，史隆恩對於犯罪行為毫無悔意，求處一年加一天的有期徒刑，但史隆恩辯護律師則向法官要求免除坐牢，以前往私立學校幫忙學童的社區勞動服務替代。

聯邦法院麻州地區法院法官英狄拉塔爾萬尼(Indira Talwani)裁定，史隆恩除了坐牢四個月之外，還要完成500小時社區勞動服務，並處以9萬5000元罰金。