美國威州女子藏母屍 冒領社安金4個月

2019-09-25 13:07 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ╱綜合24日電



威斯康辛州一名60歲女子日前被控藏匿母親的遺體，當局稱她沒有報告母親已死亡，並依靠母親的社安金收入，生活了四個月。

威斯康辛州女子寶拉‧柏高特被控藏匿母親的遺體，詐領母親的社安金。 (美聯社) 分享 facebook

美聯社報導，威斯康辛州東部佩希堤哥(Peshtigo)的居民寶拉柏高特(Paula Bergold)，23日被控把89歲母親露比(Ruby)的遺體放在一個塑膠盆內，移到地下室。

佩希堤哥位於綠灣(Green Bay)以北大約80哩。

訴狀說，一名鄰居因自5月以來一直沒有看見露比，而柏高特避免提到露比在哪裡，有所懷疑，於是報警。

警察上周來到柏高特的住所，發現大門貼了一張紙條，上面寫著：「露比出城探訪我們一些朋友。(署名)寶拉。」警察站在門外時，聞到一陣腐爛氣味，並看見門口放了幾包樟腦丸。

警察進門後，發現一張椅子覆蓋著硼砂，以及幾盒氨水和漂白劑，但沒有露比的跡象。

訴狀稱，柏高特最後承認母親已去世，而遺體藏在家裡。柏高特告訴警方，她發現母親死在椅子上，她不願意打電話向當局報告此事。在遺體開始發臭後，她把其放入容器中。

據稱她告訴警方，她一直靠母親的社安金和投資過活，她因擔心錢財問題，所以決定不向當局報告母親已死。

法院紀錄沒有列出柏高特的辯護律師名字，她23日在監獄透過視頻轉播出庭。

她被控藏匿屍體、沒有報告親人死亡和防礙公務。