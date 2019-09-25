美國威州女子藏母屍 冒領社安金4個月
威斯康辛州一名60歲女子日前被控藏匿母親的遺體，當局稱她沒有報告母親已死亡，並依靠母親的社安金收入，生活了四個月。
美聯社報導，威斯康辛州東部佩希堤哥(Peshtigo)的居民寶拉柏高特(Paula Bergold)，23日被控把89歲母親露比(Ruby)的遺體放在一個塑膠盆內，移到地下室。
佩希堤哥位於綠灣(Green Bay)以北大約80哩。
訴狀說，一名鄰居因自5月以來一直沒有看見露比，而柏高特避免提到露比在哪裡，有所懷疑，於是報警。
警察上周來到柏高特的住所，發現大門貼了一張紙條，上面寫著：「露比出城探訪我們一些朋友。(署名)寶拉。」警察站在門外時，聞到一陣腐爛氣味，並看見門口放了幾包樟腦丸。
警察進門後，發現一張椅子覆蓋著硼砂，以及幾盒氨水和漂白劑，但沒有露比的跡象。
訴狀稱，柏高特最後承認母親已去世，而遺體藏在家裡。柏高特告訴警方，她發現母親死在椅子上，她不願意打電話向當局報告此事。在遺體開始發臭後，她把其放入容器中。
據稱她告訴警方，她一直靠母親的社安金和投資過活，她因擔心錢財問題，所以決定不向當局報告母親已死。
法院紀錄沒有列出柏高特的辯護律師名字，她23日在監獄透過視頻轉播出庭。
她被控藏匿屍體、沒有報告親人死亡和防礙公務。
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