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「布希號」航母水兵 2個月4人自殺

2019-09-25 13:08世界日報 編譯陳韻涵╱綜合24日電

維吉尼亞州漢普頓錨地(Hampton Road)當局已著手調查「布希號」航空母艦(USS George H.W. Bush)發生先後有四名海軍水兵自殺的案件，海軍24日澄清這四宗案件是沒有關聯的獨立事件。

當局著手調查航空母艦「布希號」四名海軍水兵接連自殺案件。(Getty Image...
當局著手調查航空母艦「布希號」四名海軍水兵接連自殺案件。(Getty Images)
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這四起案件分別發生在7月16日、9月14日和9月19日，其中有兩人在9月14日自盡，但這四名水兵的自殺地點都不是在「布希號」航母上。

海軍基地所在的維州諾福克(Norfolk)警方表示，死者分別是7月自殺的機械軍下士巴爾突雷威克斯(Robert John Bartulewicz III)，以及9月自殺的電子士官長謝爾頓(James Harold Shelton)、航空軍械上士佛萊(Vincent Michael Forline)和航空兵斯圖爾特(Thomas Lee Stuart)。

「布希號」航母艦長貝里(Sean Bailey)在「布希號」航母的官方臉書貼文，證實折損四名同袍並表達深切哀痛。

這是海軍自殺率連續第三年高於正常值，截至本月19日，海軍已有49人自殺；2018年，現役海軍的自殺率為十萬分之20.1，2017年為十萬分之21.4。

相較之下，2018年的陸戰隊現役人員自殺率為十萬分之30.7，空軍為十萬分之18，陸軍為十萬分之29.8。

近十年的追蹤紀錄顯示，海軍的自殺率較其他軍種還低，但近年有追上其他軍種的趨勢。

海軍推動多項計畫，讓官兵留意同袍的自殺傾向，予以協助以避免悲劇發生，相關活動聚焦訓練領導階層，包括醫務士、部門領袖和法務職員察覺個別士兵是否經歷壓力事件，鼓勵軍人利用休假使用免費的私人資源尋求協助。

根據報告，2017年自殺的69名海軍中，只有19人以口頭或撰述的方式透露輕生傾向，但其他人都沒提過；此外，僅16人留下遺書，20人尋求精神科的門診醫療協助但仍在就醫三個月內自殺。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

海軍空軍士官長

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