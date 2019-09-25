海岸防衛隊攔截潛艇 緝獲1.2萬磅古柯鹼價值1.65億美金

2019-09-25 13:11 世界日報 記者胡玉立╱綜合報導



海岸防衛隊24日表示，當局9月5日在太平洋攔截了一艘40呎長、準備進入美國海域的潛水艇，該潛水艇載運了1萬2000磅古柯鹼，市價超過1.65億美元；船上四名走私嫌犯已遭逮捕。

海岸防衛隊9月5日在太平洋攔截了一艘潛水艇，查獲1萬2000磅古柯鹼，市價超過1億6500萬元。(海岸防衛隊提供) 分享 facebook

官方說，逮捕行動先由兩名海岸防衛隊快艇「勇士號」(Valiant)成員搭小艇登上該運毒潛水艇，「之後很快獲得哥倫比亞海軍的協助」。海岸防衛隊發言人拒絕透露逮捕事發地點及更多具體細節。目前不清楚該潛艇來自哪個國家。

快艇指揮官沃德隆(Matthew Waldron)發表聲明指出，「勇士隊現在的感受筆墨難以形容。隊員在24小時內越過赤道、攔截載有毒品的自推式半潛水船。所有成員在這場空前行動中，表現優異。」

四名在潛水艇上遭到逮捕的男子分別是：曼塔拉─奧拉亞(Enrique Mantilla-Olaya)、赫塔多坎德洛(Fausto Hurtado-Candelo)、特諾里奧羅德里格斯(Wiber Tenorio-Rodriguez)和特里比諾米納(Fernando Tribino-MIna)。他們已被美國聯邦檢察官起訴，各別被控兩項藏有藏匿古柯鹼罪名。

海岸防衛隊6月另曾在東太平洋緝獲了另一艘納爾科潛艇，該潛艇走私的古柯鹼多達1萬7000磅。

5月至7月間，海岸防衛隊三艘快艇隊在墨西哥、中美洲和南美洲沿岸一帶，總計攔截14艘毒品走私船。官員表示，這三個月共緝獲3萬9000磅古柯鹼和933磅大麻，估計價值5.69億元。