11歲白人女童毆10歲非裔女童 被控仇恨犯罪

2019-09-25 13:13 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ╱綜合24日電



紐約州高雲尼鎮(Gouverneur)一名11歲白人女童，因涉嫌出於種族動機，辱罵和毆打一名10歲非洲裔女童，被控仇恨犯罪。

紐約州高雲尼鎮一名11歲白人女童，在校車上辱罵和毆打一名10歲非洲裔女童，被控仇恨犯罪。(Getty Images) 分享 facebook

有線電視新聞網(CNN)報導，警方說，事件在高雲尼鎮一輛校車上發生，牽涉三名女童，其中兩人是白人，受害人是非洲裔。高雲尼鎮位於雪城(Syracuse)以北大約100哩。

警方說，受害女童的家長於9月10日向警方報告這起事件。他們說，女兒在校車上被毆打，導致一隻眼瘀黑，有些頭髮被扯掉和膝蓋損傷。

經過警方調查後，涉案的兩名分別為10歲和11歲的白人女童於23日被捕，被控一項二級嚴重滋擾罪。

高雲尼鎮警官費爾班斯(Darren Fairbanks)說，該名11歲女童還被加控毆打和三級仇恨犯罪等罪名。仇恨犯罪是一項重罪。

他說：「我們很少在高雲尼鎮提出仇恨犯罪指控。」

警方說，該兩名白人女童的父母被轉介到聖羅倫斯郡緩刑局(St. Lawrence County Probation)作進一步行動。這起案件將由少年法院處理。

受雇保護學生的28歲校車監護員蒂芙妮史派塞(Tiffany Spicer)於23日也被控三項危害兒童福利的罪名。警方說，她目睹這起襲擊事件，但沒有加以制止，也沒有預防這類行為。

高雲尼學區雇用的校車公司「First Student」已被要求為校車助理和監護員提供更多訓練

該學區的監督羅倫法蘭奇(Lauren French)說，這起襲擊案「可能是自1984年我在高雲尼學區工作以來，最具破壞性的事件。」

去蘭奇說：「我堅定相信我們公平對待所有學生，而我們必須表明這一點。」