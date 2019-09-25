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為何彈劾川普？民主黨：電話門民眾易懂、一句話說明白

2019-09-25 11:47聯合報 記者田思怡╱即時報導

之前「通俄門」鬧了兩年多，以眾院議長波洛西為首的眾院大多數民主黨人一直不願意彈劾川普總統，但川普與烏克蘭總統澤倫斯基通話的「電話門」才爆發不到一周，波洛西就決定對川普啟動彈劾調查，為什麼？

眾院民主黨人說，因為「電話門」案情簡單，只要一句話就能讓美國民眾了解其嚴重性。波洛西說：「我們不會要求外國政府在我們的選舉中幫助我們。」

根據美國選舉法，競選時接受外國政府「有價值的東西」為違法。民主黨人表示，川普自己承認他與澤倫斯基通話時提到他的對手前副總統拜登和他兒子，以及烏克蘭的腐敗問題，明顯向澤倫斯基施壓調查拜登，而調查拜登的黑資料將成為選舉中「有價值的東西」。

川普22日談到那通電話時說：「我主要是恭賀，主要談到腐敗問題，我們不要我們的人，像是副總統拜登及他的兒子，讓烏克蘭的腐敗問題雪上加霜。」

川普也幾乎承認他以貪腐為由，一度擋下對烏克蘭的軍事援助。川普23日在紐約說：「（他和澤倫斯基）談貪腐很重要，如果不談貪腐，為何要把錢給一個你認為貪腐的國家？」

相較於之前特別檢察官穆勒調查的「通俄門」和川普妨礙司法案的複雜和晦暗不明，民主黨人認為「電話門」案情簡單明瞭，案發後川普拒絕提供國會有關「吹哨者」的投訴內容，且可能拿軍事援助當籌碼，要求外國政府調查自己的競選對手，是總統明顯涉及不法的案子，其嚴重性足以讓原先對彈劾總統不感興趣的美國民眾認為眾院有必要啟動彈劾。

波洛西的轉向是促成民主黨改變立場的關鍵。她之前極力反對彈劾川普，認為政治風險太大，擔心民眾對彈劾的反感，可能讓川普連任。

波洛西過去不認為美國民眾會支持彈劾川普，但「吹哨者」的投訴改變了她的看法。她認為這個新案子讓美國民眾易於了解。儘管啟動彈劾調查仍有政治風險，川普已指控這是「騒擾總統」，但民主黨內要求彈劾的聲浪高漲，波洛西體認到，不採取行動將付出更大的政治代價。

美國眾院議長波洛西24日在國會山莊宣布，對川普總統正式啟動彈劾調查。美聯社
美國眾院議長波洛西24日在國會山莊宣布，對川普總統正式啟動彈劾調查。美聯社
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