被炒FBI前局長柯米反對彈劾川普 稱該讓美國選民決定

2019-09-25 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



美國聯邦調查局（FBI）前局長柯米（James Comey）24日接受電台採訪時表示，不應該彈劾美國總統川普，而是該由美國選民用選票讓川普在2020年總統大選下台。

美國聯邦調查局（FBI）前局長柯米24日表示，希望國會不要彈劾美國總統川普，而是讓選民在明年大選時用選票否定他。美聯社 分享 facebook

今日美國報導，柯米2017年遭川普革職後，始終是川普的堅定批評者，但柯米認為，彈劾川普並提前讓他結束任期，是錯誤的舉動。柯米表示，「身為公民，我希望不要彈劾川普，因為若他被免職，我認為美國選民將擺脫責任」。

柯米接受加州廣播電台KCRA採訪時說：「許多川普支持者認為這是一場政變。我們需要對此負責，在明年11月投票，並表明我們有特定的價值觀，並堅持帶領我們的領袖要反映那些價值觀。」

柯米再次表示，穆勒的通俄案調查報告令人非常不安，並且承認川普彈劾問題最後取決於國會。

柯米過去也曾發表過類似評論，並在紐時撰文指出，他希望川普在任期結束前都不會遭到彈劾，等待川普的反對者能在明年總統大選時，用選票否定川普。

柯米之前還說過，根據穆勒的通俄案調查報告，若川普並非現任總統，那他早就被指控妨礙司法公正。

川普原先指控民主黨總統候選人、前副總統拜登涉入和烏克蘭相關的貪腐醜聞，未料媒體日前爆出他今年7月底向烏克蘭總統施壓，要求對方調查拜登及其兒子。