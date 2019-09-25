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美眾院擬提10億美元資助電信業者 汰換華為設備

2019-09-25 09:59聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

【編譯徐榆涵／路透華盛頓24日電】美國眾議院委員會日前提出一項兩黨法案，將授權提撥10億美元補助小型和鄉村地區電信業者，更換具有安全疑慮的華為和中興設備。

眾院能源和商業委員會的共和、民主兩黨議員在一項聯合聲明中指出，這項法案將協助小型和鄉村電信業者排除可疑的網路設備，以更安全的設備取代，使美國通訊網路免受外國敵對勢力攻擊。

委員會將於27日針對該法案召開聽證會。華為目前尚未發表評論。

眾院這次行動和參院商業委員會今年7月通過的一項法案類似。該項法案內容為，將授權約7億美元的補助款，協助業者汰換華為設備。

熟悉相關事務的消息人士6月時曾向路透表示，約有10多家依賴華為網路設備的鄉村電信業者，正與愛立信（Ericsson）和諾基亞（Nokia）商討更換中國大陸設備的事宜。

美國總統川普今年5月簽署行政命令，宣布為因應國家緊急狀態，禁止美國企業使用對國家安全構成危險的廠商所製造的電信設備。這項命令指示美商務部和其他政府機構合作，在10月底之前擬定執行計畫。

美國政府5月開始封殺華為，8月再把華為40多家子公司列入黑名單中，使受限的華為實體總數增加到100多家。

美國眾院擬以10億美元補助電信業者汰換中國大陸電信設備。圖為中國華為logo。路...
美國眾院擬以10億美元補助電信業者汰換中國大陸電信設備。圖為中國華為logo。路透
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