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一分鐘看懂 美國國會彈劾川普是怎麼回事

2019-09-25 09:56經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

美國總統川普在與烏克蘭總統澤倫斯基通電話時，涉嫌施壓令其調查美國前副總統拜登之子的「電話門」風暴持續延燒，眾議院議長裴洛西周二（24日）宣布對川普發動彈劾調查。如今舉世關心的是，究竟川普會不會被彈劾？以下Q&A釋疑：

問：有何新事證讓眾院展開行動？

答：拜登現正尋求民主黨提名，要與川普競爭明年的美國總統選舉。最新揭發的訊息指稱，川普與澤倫斯基7月25日通電話，川普向澤倫斯基施壓，要他調查拜登本人和拜登之子杭特，否則就要切斷美國對烏克蘭的援助；川普已經否認如此威脅過。

川普團隊數月來不斷指控拜登擔任副總統時，不當運用權力阻止有關單位對其子在烏克蘭的經商活動進行調查。川普若真威脅澤倫斯基調查政敵，顯然是只顧自身政治利益的濫權行為。

問：川普針對「電話門」做過什麼解釋？

答：川普說，與澤倫斯基的通話是「廣泛地」提及所有發生的貪污情事，以及不希望拜登和他兒子也摻合在其中。川普強調，談話間「没有任何交換條件」來換取他想進行的事。拜登之子杭特在拜登擔任副總統時，是烏克蘭大型民營瓦斯公司的董事會成員，川普和共和黨籍國會議員對此不斷提出質疑。

問：川普會被彈劾下台嗎？

答：可能性不高。彈劾案需要參、眾兩院均通過才能成立。在野的民主黨目前在眾院有235席，共和黨199席，獨立1席。因此在眾院階段，民主黨可以不需要共和黨支持就通過彈劾案。然而案子上到參院後，參院共和黨握有53席，民主黨45席，獨立2席。雖獨立的參議員多半經常與民主黨合作，要令總統去職的彈劾案，需要參院67票通過才能成立。

因此，除非至少策反多達20位共和黨參議員投票同意彈劾，才能令川普離開白宮。而共和黨在參院的多數，不必審視證據就可直接立即去除對川普的彈劾指控。

問：美國曾有總統因彈劾下台？

答：沒有。尼克森是在未被彈劾前主動辭職。早在1868年的Andrew Johnson總統和1998年底到1999年初的柯林頓的彈劾案，都只在眾院階段成案，但沒有在參院通過。

美國眾議院議長裴洛西宣布對總統川普發動彈劾調查。 美聯社
美國眾議院議長裴洛西宣布對總統川普發動彈劾調查。 美聯社
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川普拜登共和黨彈劾案

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