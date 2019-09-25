總統通話不錄音！川普公布的不是錄音 也不是逐字記錄

2019-09-25 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



美國總統川普表示要公布他與烏克蘭總統澤倫斯基的通話內容，這通電話導致眾院民主黨議員正式啟動對他的彈劾調查，但前白宮官員和前國家安全官員表示，總統的通話紀錄不可能是錄音或一字不差的逐字記錄。

根據白宮處理美國總統與其他世界領袖通話的標準程序，總統的通話不會錄音。圖為川普2018年與墨西哥總統通電話。美聯社 分享 facebook

根據白宮處理總統與其他世界領袖通話的標準程序，由負責聽電話的多位官員記下筆記，再拼湊成文字紀錄。

川普24日表示，25日將公布他7月25日與澤倫斯基那通電話「完全解密、未經刪減的文字記錄」。

川普被指控在那通電話中向澤倫斯基施壓，要求烏克蘭調查民主黨初選民調領先的前副總統拜登。

川普推文說，公布的通話文字紀錄將顯示這通電話「完全適當」。

前白宮國家安全委員會官員告訴路透，根據標準程序，總統與外國領袖通話時不會錄音，而是由至少兩名國家安全委員會官員邊聽電話邊作筆記，這些官員通常是中央情報局（CIA）派到國家安全委員會的官員。這些筆記就是這些電話的主要紀錄。

歐巴馬政府時期的副助理國防部長艾芙琳·法卡斯（Evelyn Farkas）表示，通話的文字紀錄不只是根據筆記，還可能不完整，因為記錄的人通常不會把一旦公開可能會引起爭議的內容記錄下來。

她說：「記錄人員通常以不會讓總統尷尬的方式，記錄總統說的話。」