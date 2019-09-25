道瓊暴跌142點 美國眾議院發動彈劾總統川普

2019-09-25 06:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林奕榮 ╱即時報導



美股周二震盪走低，標普500指數創一個月來最大單日跌幅，因美國政局動盪，國會民主黨發動彈劾總統川普。

道瓊工業指數下跌142.22點或0.53%，至26,807.77點；標普500指數下跌25.18點或0.84%，報2,966.6點；那斯達克指數下滑118.84點或1.46%，至7,993.63點。

除了政局動盪，美國最新消費者信心數據也令人失望，凸顯市場擔憂美中貿易戰對經濟造成的影響。另外，川普在聯合國大會抨擊中國的貿易做法和社群媒體平台的強大力量。

據傳川普要求烏克蘭政府對民主黨聲勢領先的總統候選人拜登展開調查，消息傳出後，美國眾議院議長佩洛西宣布，眾院將正式對川普展開彈劾調查。

美股跌幅一度收斂，川普在推特表示，政府將公布與烏克蘭總統澤倫斯基通話的完整紀錄。他表示，通話紀錄可以顯示，這次通話完全恰當，他沒有向澤倫斯基施壓，要求他調查拜登，也沒有將美國援助作為交換條件。

有恐慌指數之稱的芝加哥選擇權交易所（CBOE）波動指數（VIX）上漲，標普500零售股指數下跌1.4%，亞馬遜下跌2.4%，對標普500指數和那斯達克指數的拖累最大。全球最大的運動服飾製造商Nike下跌0.6%。

Kingsview Asset Management投資組合經理Paul Nolte表示，對市場而言，相較於彈劾案，貿易戰是更大的問題。