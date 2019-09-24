覓密西根湖沉船 巨量殘骸易誤認

2019-09-24 21:16 台灣醒報 記者施凱文╱台北報導



密西根湖底有6000艘沉船殘骸。圖為沉船示意圖。（photo by Wikipedia） 分享 facebook 航海史迷日前於北密西根湖發現了兩艘1878年份的沉船，這座湖底約有6000艘殘骸。密西根州有一群人專門在找沉船殘骸，這次將1878年失事的聖安德魯號跟佩許蒂戈號驗明正身。但隨後引起新的問題：原本被認為是這兩艘船的殘骸又屬於誰的呢？

海底大發現

根據《美國雅虎》報導，一名潛水及航海史迷日前於北密西根湖發現了兩艘1878年份的沉船，這兩艘多桅帆船是在140年前相撞後沉沒的。

伯尼居住於密西根州博因城，他表示自己找尋沉船殘骸已經10年了，起因是因為當初船上的深海聲納顯示在比弗島附近深海60公尺有大型物體，便引起他初次探索的興趣。「我已經對比弗島附近很熟悉了，而且每一次出海到那附近我的聲納都會大響。」他向美聯社表示。

伯尼找來了專業潛水員探勘並錄影，以威斯康辛州麥迪遜為基地的布蘭登就是被招募的成員之一，他也表示想要來解決這謎團。布蘭登翻遍各大舊報紙，發現佩許蒂戈號跟聖安德魯號的確有相撞、沉沒的紀錄，沉船點於比弗島根福克斯島之間的水域，此水域位於密西根州沙勒沃伊西北部

新問題產生

據《Stuff新聞》報，佩許蒂戈號及聖安德魯號都是運煤船，船長分別為49公尺及43公尺。布蘭登表示：「兩艘船相撞的原因，據信是因為迷失方向。」佩許蒂戈號有2名船員因此失蹤，兩艘船倖存的成員皆被一經過的多桅帆船救起。

密西根州州立海洋考古學家韋恩表示，找到佩許蒂戈號跟聖安德魯號真正長眠的地點，真是天大的好消息，並表示：「有新發現永遠都是一件好事，可以讓我們得知第一手訊息，了解這些銷聲匿跡的船隻發生了什麼事。」

韋恩接著表示，這兩艘船長久以來被誤會成是另外兩艘已發現的船隻。「現在有一個新問題，那當初發現的那兩艘殘骸又是誰呢？」威斯康星州海事博物館的凱西則指出：「大約有6000艘船隻殘骸躺身在五大湖裡。」

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