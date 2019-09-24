災難！中美關係緊張 赴美大陸學生今秋銳減20%

2019-09-24 15:29 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



麻州本特利大學去年秋季還有110名中國學生報到，這個學期報到的僅70名，校長戴維斯布萊克說，情況可用「災難」兩字形容。 美聯社 分享 facebook 過去10年來中國留學生不斷增加的美國大學，因為兩國關係緊張，今秋新學期，有些大學的中國新生人數銳減20％，「痛失」主要收入來源的大學，急著另謀財源，也設法保住已經註冊的中國學生。

大學主事者和觀察家指出，美中貿易衝突、中國學生充當「間諜」引發安全憂慮等因素，在國際競爭激烈、簽證複雜度升高、中國本身的高等教育進步等驅動下，匯合成看似不可阻擋的趨勢。

麻州本特利大學(Bentley University) 去年秋季還有110名中國學生報到， 這個學期報到的僅70名，迫使校方檢討最受衝擊的研究所班次，是否縮減或裁撤。

校長戴維斯─布萊克(Alison Davis-Blake)說，情況可用「災難」兩字形容，「我們已經專注這問題多時，也很努力地擴大國際和本地生來源」，不料仍走到非得減班不可的地步。

其他大學也碰到類似問題，例如，佛蒙特大學中國留學生遽降23%，內布拉斯加─林肯大學中生報到人數，也銳減20％。

中國留學美國學生有36萬3000人，佔所有國際學生總數三分之一，不過，近年來有漸減之勢，反映美國吸收的國際學生多元變化。

中國學子和家長，和其他國家人民一樣，都擔心美國的槍械暴力和川普政府的「排外」移民政策，國際教育工作者協會今年5月提出的報告就指出，國際生捨美赴他國的前兩大原因是簽證手續一夕多變，以及美國國內的社會及政治環境，不再像以前那麼吸引人。

對中國學生，還有更「不堪」的因素：川普政府不斷放風聲，指控中國學生竊取美國智慧財產，對申請學習機器人、航空和高科技學門的學生，審核特別嚴格。今年6月，中國政府乾脆警告國人，想獲得赴美簽證，可得擔待特殊刁難。

美國境內的外國留學生，每年對美國經濟大約貢獻390億美元，主要是付出全額學費，不像本地生，大部分靠學貸度過學生生涯。