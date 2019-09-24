親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
FIRE族提早樂退
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

黨產會認定中廣為國民黨附隨組織 追徵77億餘元

「最醜星巴克」租金悄降3萬求新租客 房仲點這關鍵沒人要

災難！中美關係緊張 赴美大陸學生今秋銳減20%

2019-09-24 15:29世界日報 記者張聲肇╱綜合報導

麻州本特利大學去年秋季還有110名中國學生報到，這個學期報到的僅70名，校長戴維...
麻州本特利大學去年秋季還有110名中國學生報到，這個學期報到的僅70名，校長戴維斯布萊克說，情況可用「災難」兩字形容。 美聯社
分享
過去10年來中國留學生不斷增加的美國大學，因為兩國關係緊張，今秋新學期，有些大學的中國新生人數銳減20％，「痛失」主要收入來源的大學，急著另謀財源，也設法保住已經註冊的中國學生。

大學主事者和觀察家指出，美中貿易衝突、中國學生充當「間諜」引發安全憂慮等因素，在國際競爭激烈、簽證複雜度升高、中國本身的高等教育進步等驅動下，匯合成看似不可阻擋的趨勢。

麻州本特利大學(Bentley University) 去年秋季還有110名中國學生報到， 這個學期報到的僅70名，迫使校方檢討最受衝擊的研究所班次，是否縮減或裁撤。

校長戴維斯─布萊克(Alison Davis-Blake)說，情況可用「災難」兩字形容，「我們已經專注這問題多時，也很努力地擴大國際和本地生來源」，不料仍走到非得減班不可的地步。

其他大學也碰到類似問題，例如，佛蒙特大學中國留學生遽降23%，內布拉斯加─林肯大學中生報到人數，也銳減20％。

中國留學美國學生有36萬3000人，佔所有國際學生總數三分之一，不過，近年來有漸減之勢，反映美國吸收的國際學生多元變化。

中國學子和家長，和其他國家人民一樣，都擔心美國的槍械暴力和川普政府的「排外」移民政策，國際教育工作者協會今年5月提出的報告就指出，國際生捨美赴他國的前兩大原因是簽證手續一夕多變，以及美國國內的社會及政治環境，不再像以前那麼吸引人。

對中國學生，還有更「不堪」的因素：川普政府不斷放風聲，指控中國學生竊取美國智慧財產，對申請學習機器人、航空和高科技學門的學生，審核特別嚴格。今年6月，中國政府乾脆警告國人，想獲得赴美簽證，可得擔待特殊刁難。

美國境內的外國留學生，每年對美國經濟大約貢獻390億美元，主要是付出全額學費，不像本地生，大部分靠學貸度過學生生涯。

留學生簽證川普

相關新聞

為降低總統參選人辯論人數 民主黨上修募款人數和民調支持率門檻

2019-09-24 15:22

同情恐怖分子 美飛航機械員被逮

2019-09-24 15:12

川普利用總統權力爭取連任 白登陷窘境

2019-09-24 14:59

民調：69%選民對川普沒好感 但質疑民主黨激進政策

2019-09-24 14:57

彈劾近了？新發現：川普先下令暫緩援烏 後施壓烏總統

2019-09-24 11:25

不甩川普！加州與中國合作設立加州-中國氣候研究所

2019-09-24 10:24

尷尬一刻 川普在媒體前請財長解釋為何取消陸方農場行

2019-09-24 07:02

川普聯合國演說 驚見我駐紐約辦事處長出席

2019-09-24 06:41

川普認與烏「聊拜登」 民主黨喊彈劾

2019-09-23 23:56

男子玩笑話竟募得3000萬 他的臉還被印製在啤酒罐上！

2019-09-23 14:39

與烏克蘭總統談拜登 川普認了…彈劾聲再起

2019-09-23 14:23

他畢業於耶魯大學、曾任職華爾街 為何淪為流浪漢？

2019-09-23 12:28

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

川普聯合國演說 驚見我駐紐約辦事處長出席

2019-09-24 06:41

22歲女子流出「水晶淚」 每日多達50顆「似活在地獄」

2019-09-24 10:08

世界最老旅行社倒閉 50萬人困海外

2019-09-23 23:54

尷尬一刻 川普在媒體前請財長解釋為何取消陸方農場行

2019-09-24 07:02

這不是火星！森林大火釀霾害 印尼驚見「血色天空」

2019-09-23 21:25

赴韓留學生半夜家門傳來密碼聲 收到警方陳述書讓她驚嚇落淚

2019-09-24 12:01

被納入飛彈射程？日本被爆多次偵測不到北韓飛彈

2019-09-23 17:19

彈劾近了？新發現：川普先下令暫緩援烏 後施壓烏總統

2019-09-24 11:25

影／俄羅斯軍演發生空投事故 步兵戰鬥車摔成廢鐵

2019-09-23 17:29

2.5億樂透得主回鄉建設 兩年後在祖國遭人殺害

2019-09-24 14:25

貿易戰大失血 這家企業提交1萬件豁免申請

2019-09-23 18:04

英老牌旅行社破產 龐大產業鏈牽涉廣泛

2019-09-23 21:57

嬰兒車裡沒嬰兒？警察好心幫推 竟意外偵破竊盜案

2019-09-23 17:52

莫迪光靠這一招便振奮印度低迷股市 外資立馬狂買143億

2019-09-24 10:13

她戴隱形眼鏡下海玩水 染罕病睡醒後右眼失明

2019-09-23 21:26

羅森柏格：就算Fed降息至零 美國12個月內仍將衰退

2019-09-23 17:31

10月1日後遊日本 奈良鹿餅及京都觀光地門票調漲

2019-09-23 17:41

索羅門與中建交 挺台省長拒親中派400萬利誘

2019-09-24 10:56

FAA向各國簡報 坦承737 MAX設計與操縱需改進

2019-09-24 11:16

少女賺得人生第一輛車 乾洗髮放車上「爆炸」辛苦全白費

2019-09-24 14:22
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top