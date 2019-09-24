川普利用總統權力爭取連任 白登陷窘境

2019-09-24 14:59 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合23日電



民主黨總統參選人白登因兒子在烏克蘭的工作而遭記者追問。圖為23日白登偕夫人出席喪禮。美聯社 分享 facebook

川普總統2016年的競選衝破了美國政治的底線，他2020年的連任競選勢將再一次衝破。川普要求外國領袖對民主黨對手進行調查一事表明，為了個人的政治利益，他沒有什麼是不可做和不可利用的。如果說川普2016年勝選靠的是發動入身攻擊和無中生有的指責，他2020年的競選仍將採用同樣的劇本，而且更多。

民主黨人知道川普的策略奏效，但還不知道為了擊敗川普，要採取何種對策以及誰是最佳人選，束手無策；如果對川普的攻擊做出反擊，將可能落入他的圈套，導致他的攻擊升級。而無視他的攻擊，將使他的攻擊言論不斷擴散。

民主黨人承認川普在政治辯論上處於主導地位，使對手陷入窮於應付的境地。前總統歐巴馬的顧問菲佛(Dan Pfeiffer)說，川普的主要政治伎倆是讓人陷入他的語境之中，以便整天對他的荒唐及沒有根據的指責做出回應，同時為自己辯護。

針對川普與烏克蘭總統通話的爭議，反讓民主黨總統參選人白登落入窘境，要為兒子在烏克蘭的工作做出回應。但白登的兒子已不再為烏克蘭工作，也沒有證據表明白登父子在這一問題上有何過錯，然而白登近日在愛阿華州競選時仍需回答記者的提問，使焦點被轉移到川普的指責上。在被問到多少次與兒子談到海外生意時，白登怒氣沖沖地說：「請提正確的問題。」

川普知道白登與勞工階層選民的關係，會使他成為大選的主要對手，因此數月來就與助理商討對策，製造出白登及其兒子的話題。而川普沒有從前特別檢察官穆勒的調查中感到，在選舉上借助外國政府的力量是不當的。