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民調：69%選民對川普沒好感 但質疑民主黨激進政策

2019-09-24 14:57世界日報 記者顏伶如╱綜合報導

民調顯示，民主黨總統參選人如桑德斯(左)、華倫(右)所提出的激進路線政見，選民抱...
民調顯示，民主黨總統參選人如桑德斯(左)、華倫(右)所提出的激進路線政見，選民抱著質疑態度，對於前任副總統白登(中)，選民則對他是否適任有疑問。美聯社
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國家廣播公司(NBC)與華爾街日報聯合公布最新民調顯示，雖然近半數選民並不樂見讓川普總統連任，但對於挑戰川普的民主黨總統參選人如桑德斯(Bernie Sanders)、華倫(Elizabeth Warren)所提出的激進路線政見，選民卻抱著質疑態度，至於走溫和路線的參選人前任副總統白登(Joe Biden)，選民則對他是否適任出現疑問。

這項聯合民調結果顯示，約有46%受訪選民對於美國經濟成長給予川普肯定，這是川普上任以來在相同民調當中成績最亮麗的表現。

與共和黨民調專家麥克英特夫(Bill McInturff)共同主持這項民調的民主黨民調專家哈特(Peter Hart)指出：「民主黨人士想針對川普舉行公頭，共和黨人士則希望提供人民相互比較的選擇。兩者之間因此出現摩擦。」

這項聯合民調指出，登記選民對川普的支持度為45%，與上個月數字基本上維持不變，對照前任總統歐巴馬、柯林頓尋求連任的相同時間點民調支持度，表現同樣不相上下。

然而，從這項調查可以看出，川普在選民眼中的個人喜好度卻創下新低點，就連支持川普政策的受訪選民，對於川普個人的好感度也不高。

統計指出，約有69%登記選民指出，個人對川普並沒有好感，約有29%登記選民對川普有好感。約有49%受訪者說，對於川普在2020年大選尋求連任並不樂見。然而，相較之下，41%受訪者說對桑德斯參選2020年並不樂見，對白登、華倫參選2020年感到不樂見的受訪者分別都有33%。

統計顯示，選民對川普的熱情，超過其他檯面上的2020年參選人。約有26%選民對川普具有熱情，但只有17%選民對華倫有熱情，對桑德斯、白登有熱情的選民更分別只有13%及12%。

川普民調桑德斯

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