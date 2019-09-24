為降低總統參選人辯論人數 民主黨上修募款人數和民調支持率門檻

2019-09-24 15:22 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



圖為民主黨總統參選人9月在休士頓的辯論會。 美聯社 分享 facebook 民主黨全國委員會為降低11月第五輪總統參選人辯論的人數，已決定再次提高基層募款人數以及全國民調支持率的門檻。

但是為了不讓「後勁強」的競爭者有遺珠之憾，這次提高的幅度，不像前兩輪進入三、四輪所設定的那麼高。

全國民主黨委員會主席裴瑞茲面臨兩難：不能因人數太多七嘴八舌，辯論莫衷一是，導致選民無所適從，也不能不讓每個有志問鼎白宮的參選人，有在全國性舞台一展長才，讓選民抉擇的機會，避免有遺珠之憾。

他宣布的新門檻，規定收到16萬5000個人捐款，其中在至少20州各有至少600人捐款，才能參加11月的辯論。相較之下，9月和10月辯論的門檻是13萬捐款人，在至少20州各有400人以上。

此外，參選人必須在至少四個全國性或早期初選州民調有3％以上的支持率，或在兩個早期初選州或5％以上選民支持。這項規定，可以讓在較早舉行初選州如愛阿華和新罕布夏支持率高，但全國知名度不怎麼樣的候選人，有機會「後來居上。」

11月辯論時間和地點，目前未定。10月的辯論預定15、16兩天在俄亥俄州舉行。

這個門檻修訂，對領先的白登、華倫和桑德斯沒有影響，緊跟其後的賀錦麗、布塔朱吉和歐洛克也影響不大，因為這三位不是已達標，就是很快即可，參加11月辯論不成問題。

新規定可能「有利」的是更落後的柯洛布查和布洛克──這兩位正加緊力度，在全國最早舉行初選的愛阿華州拉票。

總之，這表示11月辯論的人數可能低於9月的10人。不過，參加10月辯論的可能有11或12人。

6月和7月的辯論，高達20人分兩批出場，因為當時的標準很低，只要全國民調超過1％或捐款粉絲超過6萬5000人，不必兩樣都達標，即可參加。

把初選州的分量提高，則是鑑於民主黨的卡特1976年在愛阿華拔得頭籌，進而取得提名，最後入主白宮的往例。