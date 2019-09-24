同情恐怖分子 美飛航機械員被逮

2019-09-24 15:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合23日電



一名飛航機械員涉嫌同情恐怖分子，並被控破壞飛機後遭逮捕，此案為飛安「內部威脅」再添一層擔憂。雖然2001年9月11日飛機遭挾持進行恐攻後，飛行維安已大幅升級，但飛機與機場人員仍可能藉職務之便破壞飛機。

以色列前飛安顧問裴利(Doron Pely)表示，這是值得擔憂的問題，不需要有自殺炸彈客，只需要接觸機身，還有一架飛機跟一個動機就夠了。

部分專家表示，要阻止每一位有犯意的罪犯或恐怖分子很難，但並非不可能；他們表示航空公司可能會加強內部攻擊的防禦措施，例如要求航空工作人員跟一般乘客一樣需通過安檢，不過這可能增加成本並拖慢機場工作進度。

近幾年曾發生多起航空內部人員未經安檢、利用特別通道搭機的案例，但皆未傷害到乘客，因此也未傳出加強檢查機場工作人員安全的強烈聲音。

根據聯邦法律，機場安全區工作人員必須通過聯邦運輸安全局(TSA)的三部安檢過程，包括犯罪紀錄檢查、安全威脅評估並且證實擁有在美國合法工作資格。

美國航空(American Airlines)伊拉克裔美籍飛航機械員阿拉尼(Abdul Alani)2008年因工作不佳遭開除，他並無犯罪紀錄或其他外在問題。

阿拉尼本月5日在邁阿密遭捕，他被控企圖破壞一架飛機。根據宣誓書，阿拉尼承認7月進入邁阿密機場航廈後側，在一架波音737飛機的飛航資料系統黏貼一片泡沫膠，企圖使機師無法判斷飛行速度與高度；結果系統發出警告，因此該航班遭取消。

內部人員破壞飛機的事件被認為極度罕見，不過聯邦航空管理局(FAA)發言人表示，該局並未追蹤相關事件也無數字。

調查人員發現，TSA檢查流程有不少缺失，有數千筆不可靠紀錄，欠缺社會安全碼或者名字紀錄不全，而且TSA也未檢查飛航人員是否有犯罪紀錄。

就阿拉尼案子而言，飛行與飛安人員的問題在於他犯案過程中是否曾被攔查。

丹佛大都會州立學院安全專家普萊斯(Jeffrey Price)表示，希望這起事件可提醒所有飛航業人員，他們需要更看重現有的安全程序，因為威脅仍未消失。