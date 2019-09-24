彈劾近了？新發現：川普先下令暫緩援烏 後施壓烏總統

2019-09-24 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 馮克芸 ╱即時報導



美國總統川普。美聯社 分享 facebook

華盛頓郵報23日報導，有關川普施壓烏克蘭總統調查前副總統拜登之子涉貪腐一事，根據3位高官的說法，川普是先要求白宮代理幕僚長穆瓦尼（Mick Mulvaney）暫緩提供烏克蘭近4億美元軍援，之後才在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）通電時，向澤倫斯基施壓調查。

華郵引述匿名官員的話說，美國行政管理和預算局在七月中的一項會議中，向國務院及國防部傳達了川普的暫緩軍援烏國命令；這些官員指出，川普有些「顧慮」，想要分析那筆軍援是否需要花。當時距離川普與澤倫斯斯7月25日的通電，至少還有一周時間。

川普這項在施壓烏國調查拜登之前先下令暫緩援烏的命令，讓人好奇他的動機，美國國會議員懷疑，川普想操作這樁國會原已批准的軍援案，藉此打擊政敵拜登。

華郵說，本月初訪問烏克蘭的美國參議員墨菲（Chris Murphy）說，烏總統澤倫斯基曾就「川普砍掉烏國軍援，是烏國不願意對拜登父子展開調查的後果」一事，表達關切。

川普先前已說，他暫緩提供烏國軍援，並非是想藉此施壓烏國調查，但川普也說過，就算他把烏國軍援跟拜登家族的貪腐調查連在一起，也沒什麼不對。

紐約時報分析指出，過去川普被指與外國合作影響大選時，他除了否認，還高呼「無勾結共謀」，但這一次，川普的說法實際等於說：如果我勾結，那要怎麼樣？

紐時說，川普與澤倫斯基通電的那天，正好是美國特別檢察官穆勒在國會作證的隔天，穆勒並未找到足夠的證據，讓川普競選陣營與俄國共謀之說站得住腳。而在那之後，川普似乎更目空一切。

紐時認為，川普曾說，他可以在紐約市曼哈坦第五大道開槍殺人而不會有任何後果，現在他似乎想測試，在類似的政治事件中，他是否也不受法律約束。

國會議員現正要求川普政府，交出揭發此事之吹哨者的相關指控文件，越來越多國會議員說，川普的行為已使他們有理由發動彈劾。