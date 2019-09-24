不甩川普！加州與中國合作設立加州-中國氣候研究所

2019-09-24 10:24 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



加州前州長布朗（前右）和中國氣候變化事務特別代表解振華（前左）23日宣布，柏克萊加州大學和北京清華大學將在氣候研究上合作。圖為布朗在2014年州長任內與解振華簽署氣候合作協議。美聯社 分享 facebook

在美中關係緊張之際，加州前州長布朗卻看到在潔能標準上領先的加州，以及全球最大碳排放國中國之間在一項議題上合作的可能性：氣候變遷。

為響應正在紐約召開的聯合國氣候行動峰會，布朗和中國氣候變化事務特別代表解振華23日宣布，柏克萊加州大學和北京清華大學將在氣候研究和政策上合作，柏克萊加大將設立加州-中國氣候研究所。

布朗多年來致力於與中國建立夥伴關係，中國也積極投資再生能源產品，例如電池儲存電力科技和降低對煤的依賴。

加州則已採取一些全美最具企圖心的減緩暖化目標，包括在2045年之前使用100%潔淨能源發電。

時值美國總統川普對中國採取敵對政策，而且川普已退出巴黎氣候協定。

布朗日前接受美聯社訪問表示：「我們的目標是在很多扇門都關上時，為建設性的對話留一扇門。」

出席聯合國氣候峰會的解振華在紐約宣布這項合作案，人在加州的布朗透過連線參與討論。

加州-中國氣候研究所將設在柏克萊加州大學，與北京清華大學合作。該研究所投資的研究項目包括零排放汽車和低排放交通、碳訂價、氣候適應、永續土地使用和農業、碳捕集與封存，以及強化長期的氣候政策。

透過此夥伴關係，加州和中國將分享如何創新氣候解決方案，並將訓練雙方的研究人員和科學家，主辦一系列討論會，與中美兩國的企業、政府和氣候領袖對話。

布朗表示，這項研究夥伴關係將對雙方有益，例如在電池儲存電力的研究上，加州可以向中國學習。

布朗說：「我認為我們的氣候夥伴關係很重要，而且還可以進一步發展。川普總統不能做，因為他否認氣候變遷理論，他在全球領袖面對的最重要挑戰上擅離職守。」

布朗指出，加州和中國都著重限制汽車和卡車的排放。川普政府上周推翻加州幾十年來自訂排放標準的權力，加州正在反擊。