川普聯合國演說 驚見我駐紐約辦事處長出席

2019-09-24 06:41 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國總統川普23日主持於紐約聯合國總部舉行的「全球呼籲保護宗教自由」活動，並發表主題演講；在保護宗教自由方面積極與美合作的台灣，此次也受邀參與，由台北駐紐約經濟文化辦事處處長徐儷文出席。

自從中華民國退出聯合國後，我國代表未如此公開出席在聯合國總部舉行的正式會議。

消息人士指出，台灣依往例僅能在聯合國大會期間辦理場外活動，邀請邦交國和理念相近國家參與；今年台灣在宗教自由方面的努力獲肯定，我國官方代表獲邀入場參加川普主持的「全球呼籲保護宗教自由」活動。

聯合國直播影片拍到台下的徐儷文，也留下她與川普長女、白宮顧問伊凡卡（Ivanka Trump），以及商務部長羅斯（Wilbur Ross）「同框」的畫面；從畫面可見，徐儷文坐在美方官員後二排，而每一排有座位附麥克風的發言代表，其後方則坐另一名與會者，伊凡卡坐在羅斯後方，徐儷文則坐在某一位發言代表的後方。

至於徐儷文以何身分進入會場，記者分別詢問我駐紐約辦事處與美國國務院，皆尚未獲回覆。

「全球呼籲保護宗教自由」活動由美國駐聯合國大使克拉夫特（Kelly Knight Craft）開場，副總統潘斯引言，川普發表主題演講；國務卿龐培歐、國務院國際宗教自由無任所大使布朗巴克（Sam Brownback）、聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）皆出席。

川普於會中發表演說指出，身為總統，保護宗教自由一直是他最優先的議題之一，他並宣布，美國政府將投入2500萬美元，保護宗教信仰場所與物品等。

川普表示，美國今天以非常明確的聲音，呼籲世界各國結束宗教迫害；美國將永遠為各地宗教迫害受害者發聲。