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他畢業於耶魯大學、曾任職華爾街 為何淪為流浪漢？

2019-09-23 12:28聯合報 記者徐榆涵╱即時報導

52歲的普萊森特（Shawn Pleasants）擁有一份亮眼的履歷，無疑能吸引所有求職者的目光：高中時曾擔任畢業演講代表、畢業於耶魯大學經濟系、曾在華爾街銀行工作、當過小型企業創業家；但十年前他的生活出現一些失誤，最終導致他無家可歸。如今，他住在洛杉磯韓國城的一塊防水布下。

美國有線電視新聞（CNN）報導，有人告訴他，像他如此聰明能幹的人不該落到此下場。但普萊森特說，「可是有人該住在這裡嗎？誰該住這？如果住這的不是我，那又會是誰？」。他表示，應該對自己的選擇負責，「以前的決定造就現在的我」。

普萊森特的弟弟麥可（Michael）說，他們倆在德州的聖安東尼奧市長大，有個穩定且溫馨的家庭，而普萊森特在學期間總是表現出色。他們的母親是一名教師，父親則在空軍服役。

除了學習成績優異，普萊森特還能克服生理障礙，他生來就有一隻畸形腳，童年時一直帶著護具，他的醫生曾說他這輩子都跑不了馬拉松。但麥克說，實際上普萊森特已經跑過好多次馬拉松。

普萊森特大學期間主修經濟學，畢業後在華爾街工作幾年，包括在摩根士丹利上班過。後來，他來到加州，為了實現好萊塢夢想，與合夥人創辦一家攝影和電影製作公司。

那時是1990年代中期，隨著DVD產業崛起，他的公司在利潤豐厚的「成人領域」上頗有斬獲。他們賺了不少錢，普萊森特最終在洛杉磯買了一套房。

然而後來事情出現轉變，普萊森特與合夥人鬧不合，他的收入也就此陷入枯竭。普萊森特說，等把一切矛盾解決後，也沒生意做了。同時間，他的母親因癌症過世，讓他身心遭受重大打擊。

和美國許多流浪漢一樣，毒品，尤其是冰毒，是快樂生活的一部分，他說早在無家可歸之前就已經接觸毒品，因此堅稱這並非讓他流落街頭的原因。

麥可說，他的毒癮始於他流浪之前背部受傷的康復過程。「他一開始服用止痛藥，但當時止痛藥太貴或買不到時，他就開始用其他藥物治療，緩解疼痛。」

麥可表示，他的家人多次試圖幫他，並希望他能搬回聖安東尼奧，與86歲的父親一起住。但長遠來看，他們也希望他能得到當局某些項目的支援。普萊森特表示，「我不想讓另一個家庭成員失望。我跌倒了，就必須爬起來」。

他說，他曾畢業於名校、擁有房子，過著舒適生活，這都不該讓人感到震驚。他指著附近的一處帳篷營地說，「你可以在那找到音樂家、攝影師，還有各式各樣的人」。

普萊森特擁有亮眼履歷，畢業於耶魯大學，但最終卻流落街頭。截自YouTube的CN...
普萊森特擁有亮眼履歷，畢業於耶魯大學，但最終卻流落街頭。截自YouTube的CNN影片
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52歲的普萊森特現在住在洛杉磯韓國城的一塊防水布下。截自YouTube的CNN影...
52歲的普萊森特現在住在洛杉磯韓國城的一塊防水布下。截自YouTube的CNN影片
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洛杉磯毒品攝影

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