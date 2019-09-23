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與烏克蘭總統談拜登 川普認了…彈劾聲再起

2019-09-23 14:23聯合晚報 編譯郭宣含孫梁／綜合報導

美國總統川普22日表示，他考慮公布與烏克蘭總統澤倫斯基的「完美」通話紀錄，並承認與對方談到民主黨總統參選人、前副總統拜登，川普指控拜登自稱未與兒子杭特（Hunter Biden）談過在國外商業往來一事是在說謊。

多位眾院民主黨人22日表示，川普總統要求烏克蘭總統對拜登的兒子展開調查一事非常嚴重，足可讓國會發動調查與彈劾，眾院情報委員會主席謝安達表示，如果屬實，除彈劾川普以外，別無選擇。眾院議長波洛西則仍未提彈劾，但表示川普政府如不交出與烏克蘭總統的通話紀錄，將陷入無法無天的境地。

白宮宣布，川普25日將參加紐約聯合國大會，澤倫斯基也預計出席，屆時雙方可望在當天首度會晤。

川普表示，他7月25日與澤倫斯基通話時談到許多主題，包括賀喜對方當選總統以及烏克蘭貪腐問題。川普為自己辯白，稱該通電話完全合宜、無不妥之處，他坦承雙方聊到拜登，他接著指控拜登為兒子杭特在烏克蘭的投資活動護航，涉及貪腐。

川普前往德州和俄亥俄州前告訴記者：「我當時的對話主要在道賀、談貪腐、各種貪腐，以及我們不願我國人民像拜登與他兒子一樣在烏克蘭犯下貪腐。」

川普在休士頓告訴記者：「我們決定公開通話紀錄，說明我們的對話內容。」他強調：「這是非常完美的對話，問題是當你與外國領袖談話時，你不希望讓對方覺得不該坦誠對話……你希望他們能暢談。」

根據報導，川普與烏克蘭討論拜登之際，威脅扣留提供給烏克蘭的2億5000萬美元軍事費用。不過川普22日並未提到該次通話時是否提及這筆經費，他本月在國會兩黨施壓下終於提供這筆錢給烏克蘭。

烏克蘭總統澤倫斯基前身為專業喜劇演員，他堅稱與川普的對話「很順利」，他相信雙方將在白宮會晤。

澤倫斯基表示：「現在我們可以說我們與美國關係非常良好，因為我們不僅能獲得2億5000萬美元，還可收到額外的1億4000萬美元。」他也表示自己受到邀請，估計很快能前往白宮會晤川普。

川普烏克蘭拜登

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