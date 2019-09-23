美匹茲堡7男用藥過量3死4住院 手腕都綁橘色帶

2019-09-23 12:44 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ／綜合22日電



匹茲堡22日發生一起集體用藥過量，導致三人喪命和四人住院的嚴重事件。警方證實，七個受害者都是在同一時間和同一地點服藥中毒，但尚不清楚他們用的是什麼藥，調查人員來到醫院向倖存者了解情況。

警方說，七個藥物受害人都是男性，他們夜晚一起出門，最終一起進入匹茲堡南邊的一棟公寓。但警方認為，這起嚴重命案只是孤立事件，並不涉及到藥物的大量批發，否則會有更多人受害，但警方對社區出現的藥物擴散問題感到擔憂。

警方說，在七名用藥過量的男子中，五人倒在公寓內，一人在電梯裡沒有知覺，還有一人是躺在街上。送醫治療的四人症狀嚴重，其中三人的病情穩定，一人是命懸一線。公寓樓的業主表示，七人中有部分人曾住在這裡，但現在都不是住客。

匹茲堡警局緝毒部門認為，這一中毒事件的爆發範圍有限，匹茲堡和賓州不會找到更多與此有關的用藥過量受害人。

警方表示，他們最先是接到電話，說一個男子在一棟公寓內不省人事，接著又接到來電說，公寓附近的街上發現一個人處於半昏迷狀態，症狀與第一個人類似。警方追著兩人的行蹤進入公寓，結果又發現同樣症狀的五人，其中一人是在電梯裡。

警方說，七人的手腕都戴著橘色手帶。而在匹茲堡頭一天晚上舉辦的許多活動和音樂會上，很多參加者也是戴著橘色手帶，媒體據此報導說，這一事件可能與參加音樂會等活動有關。但警方強調，沒有理由相信參加活動的人也同七名男子一樣。

警方證實，三個死者中的一人是33歲，但沒有公布他的其他訊息及其他死者的情況。