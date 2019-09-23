親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

涉嫌掩蓋伊波拉？WHO譴責坦尚尼亞：封鎖疫情真相

美匹茲堡7男用藥過量3死4住院 手腕都綁橘色帶

2019-09-23 12:44世界日報 編譯孫梁／綜合22日電

匹茲堡22日發生一起集體用藥過量，導致三人喪命和四人住院的嚴重事件。警方證實，七個受害者都是在同一時間和同一地點服藥中毒，但尚不清楚他們用的是什麼藥，調查人員來到醫院向倖存者了解情況。

警方說，七個藥物受害人都是男性，他們夜晚一起出門，最終一起進入匹茲堡南邊的一棟公寓。但警方認為，這起嚴重命案只是孤立事件，並不涉及到藥物的大量批發，否則會有更多人受害，但警方對社區出現的藥物擴散問題感到擔憂。

警方說，在七名用藥過量的男子中，五人倒在公寓內，一人在電梯裡沒有知覺，還有一人是躺在街上。送醫治療的四人症狀嚴重，其中三人的病情穩定，一人是命懸一線。公寓樓的業主表示，七人中有部分人曾住在這裡，但現在都不是住客。

匹茲堡警局緝毒部門認為，這一中毒事件的爆發範圍有限，匹茲堡和賓州不會找到更多與此有關的用藥過量受害人。

警方表示，他們最先是接到電話，說一個男子在一棟公寓內不省人事，接著又接到來電說，公寓附近的街上發現一個人處於半昏迷狀態，症狀與第一個人類似。警方追著兩人的行蹤進入公寓，結果又發現同樣症狀的五人，其中一人是在電梯裡。

警方說，七人的手腕都戴著橘色手帶。而在匹茲堡頭一天晚上舉辦的許多活動和音樂會上，很多參加者也是戴著橘色手帶，媒體據此報導說，這一事件可能與參加音樂會等活動有關。但警方強調，沒有理由相信參加活動的人也同七名男子一樣。

警方證實，三個死者中的一人是33歲，但沒有公布他的其他訊息及其他死者的情況。

中毒音樂會電梯

相關新聞

他畢業於耶魯大學、曾任職華爾街 為何淪為流浪漢？

2019-09-23 12:28

美國匹茲堡多人用藥過量 3死4送醫

2019-09-23 03:31

民主黨初選民調／華倫躍第一 首度贏拜登

2019-09-23 00:01

川普拚大選前進休士頓 陪印度總理出席大型集會

2019-09-22 21:52

來尋外星人？ 美「51區」引發探險行動

2019-09-22 19:06

無處可逃？美國今夏26件大規模槍擊案浮現4大特點

2019-09-22 17:01

部署B-2轟炸機阻民眾闖51區？ 美軍為不當推文道歉

2019-09-22 16:28

保安涉毆打示威者 法官要川普「視頻作證」

2019-09-22 13:15

伊朗挑釁 考驗川普！「涉入新戰事恐影響連任」

2019-09-22 13:14

外交畫餅 細數川普多少國際協議淪空談 只留爛攤子

2019-09-22 13:13

華郵：彈劾川普 烏克蘭電話門恐成臨門一腳

2019-09-22 13:12

美2020年總統大選 數位威脅成最大隱憂

2019-09-22 12:51

川普施壓中美洲 宏國積極求安置

2019-09-22 12:04

宣稱要以轟炸機對付擅闖51區者 美軍刪文道歉

2019-09-22 12:03

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

東京郊區小鎮的煩惱：免費送房 也沒人要

2019-09-22 17:54

他畢業於耶魯大學、曾任職華爾街 為何淪為流浪漢？

2019-09-23 12:28

談貿易戰 黃奇帆稱美不是要錢而是要大陸的命

2019-09-22 21:25

美中貿易戰再闢新戰場 美揚言退出萬國郵聯

2019-09-23 00:04

站立一字馬無難度爆紅 大馬運動系美女性感照熱傳

2019-09-23 09:03

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-09-23 06:46

新手爸媽沒產檢 醫生接生寶寶時看了全傻眼

2019-09-23 12:07

晶片出口重摔 南韓領教美中、日韓貿易戰殺傷力

2019-09-23 08:46

無處可逃？美國今夏26件大規模槍擊案浮現4大特點

2019-09-22 17:01

油市警報 伊朗傳醞釀新攻擊

2019-09-22 23:55

北京瞭望／中美之爭 撲朔迷離

2019-09-23 00:18

美國匹茲堡多人用藥過量 3死4送醫

2019-09-23 03:31

大國不來 聯合國氣候峰會 美日巴西缺席

2019-09-23 00:11

AMD證實了 Ryzen 9 3950X處理器延至11月推出

2019-09-23 10:06

這家全球最老牌的旅行社正瀕臨破產

2019-09-22 16:59

脫北母子餓死首爾 群眾抗議：漠視人權

2019-09-22 19:03

喜馬拉雅冰川加速消融 恐衝擊亞洲數百萬人生計

2019-09-22 23:57

島嶼禁行汽機車已百年 美副總統潘斯車隊竟大陣仗現身

2019-09-23 09:10

英相強生被抓到了：公款撥給女密友 未申報利益衝突

2019-09-23 09:55

悚！50年木造房子的半夜腳步聲 敲開牆壁傻眼貓咪

2019-09-23 12:01

揭開火星神秘面紗 原來極似「曲奇雲呢拿雪糕」

2019-09-23 09:17

日環境大臣小泉進次郎：解決氣候變遷要「性感」

2019-09-23 08:23

部署B-2轟炸機阻民眾闖51區？ 美軍為不當推文道歉

2019-09-22 16:28

影／26公噸毒品一把燒 巴拿馬滾滾毒煙衝九霄

2019-09-22 17:35

美國不帶頭國際合作 德法發起「多邊主義聯盟」

2019-09-23 00:20

出版哈利波特 馬可斯改變童書地位

2019-09-22 23:59

民主黨初選民調／華倫躍第一 首度贏拜登

2019-09-23 00:01

WSJ：官方說10周太樂觀 沙國油田完全修復恐需數月

2019-09-23 07:40

趨勢：破壞生態將是反人類罪 這國領袖可能受審

2019-09-22 15:20

改寫齊瓦哥醫生 選舉顧問練習文宣戰

2019-09-22 23:59

轉戰聯大！伊朗總統將提波斯灣安全計畫 踢出美國

2019-09-23 10:37

貿易戰新戰場 美揚言退出「萬國郵聯」

2019-09-23 00:06

阿爾卑斯山脈冰川融化 瑞士百人穿黑衣送葬

2019-09-22 21:49

澳洲突現隕石砸落 民眾以為外星人

2019-09-22 19:04

龐培歐：美致力避免與伊朗開戰 增兵是為嚇阻

2019-09-22 22:52

越南5G上路 拚兩年覆蓋全國

2019-09-22 23:57

川普拚大選前進休士頓 陪印度總理出席大型集會

2019-09-22 21:52

有178年歷史的英國最老旅行社破產 60萬名旅客受波及

2019-09-23 10:49

諷刺！喀什米爾4星飯店淪為監獄 關著親印度政治人物

2019-09-23 11:53

貝瑞示警：指數型基金過熱 當心泡沫化

2019-09-23 00:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top