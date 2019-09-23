民主黨初選民調／華倫躍第一 首度贏拜登

2019-09-23 00:01 聯合報 編譯 聯合報 編譯 郭宣含 ／綜合報導



美國參議員華倫21日在愛荷華州造勢。根據最新民調，華倫在愛州民主黨初選支持度首度拿下第一。 （美聯社） 分享 facebook

根據愛荷華州廿一日出爐的民主黨總統初選民調，麻州國會參議員伊麗莎白．華倫首次超越前副總統拜登，躍居第一。

愛州「第摩因紀錄報」與有線電視新聞網對可能參加民主黨初選的選民進行民調，發現百分之廿二支持華倫，百分之廿支持拜登。該報先前的三次民調中，拜登支持度皆領先華倫。

兩人的支持度在該份民調的誤差值內，但這是最早舉行初選的愛荷華州首次出現拜登落居第二的情況。

美國前副總統拜登首次跌下民主黨民調冠軍寶座。圖為他參加愛荷華州的牛排薯條大會。 （美聯社） 分享 facebook

根據民調結果，在華倫與拜登之後的是支持度百分之十一的參議員桑德斯，其他候選人支持度都只有個位數。

進行本次民調的謝爾澤民調公司負責人安．謝爾澤說，這是這次總統選舉中「首次重大洗牌」；她說：「這是我們第一次看到有拜登以外的人成為冠軍。」

民調人員在九月十四日至十八日對可能參加民主黨黨團初選的六百零二人進行民調，這份民調誤差值為正負四個百分點。

拜登在多數重要民調中，一直在民主黨總統參選人中領先，不過近幾個月華倫急起直追。

民主黨策士屈皮表示：「愛荷華州的重要性更勝以往。如果有什麼大變動，就會在那裡出現。」

屈皮預期愛州確定選舉黨團後，參選人支持度的差距會縮小；無論是誰在明年二月率先初選的愛州獲得前二名，將博得媒體大量關注並重塑選舉面貌。