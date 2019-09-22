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來尋外星人？ 美「51區」引發探險行動

2019-09-22 19:06台灣醒報 記者王安棣╱台北報導

美國的軍事基地「51區」位於內華達州南方的沙漠，因為長期有陰謀論指稱此區有外星生物而廣為人知。這個荒蕪的地帶上週末吸引了數千人前往朝聖，響應網民發起的「硬闖51區」活動，雖然最後雷聲大雨點小，並沒有人真的闖入該軍事基地，不過也再度引起人們對於「51區」各種神秘傳聞的討論。

有人看到飛碟？

根據《紐約時報》報導，今年6月時，一名加州大學生在臉書上建立了「硬闖51區」的活動，想在9月21日一探這個軍事基地的真面目，起初只是玩笑性質的號召，沒想到吸引了超過200萬人的迴響，成為網路上的熱門話題。

「51區」是美國的軍事基地，先前曾傳出有人在該區看到飛碟（UFO），以及國家進行外太空機密研究的傳聞，為該區蒙上神秘的面紗，每年也吸引了為數不少對外星人感興趣的遊客。

內華達州地方政府原先為此活動警慎戒備，警方也先聲明該區為嚴加看守的軍事基地，最後上週末實際上只有約150人湧入「51區」的後門，但也僅止於在門前打鬧、開玩笑而已，成了外星人愛好者的同樂會。此外，拜「硬闖51區」造成的話題所賜，上週末該區也吸引了3000多名遊客前去看熱鬧。

神秘的軍事基地

根據《英國廣播公司》報導，「51區」是在冷戰時期建立的軍事基地，提供美軍研發和測試新型戰機，儘管該區啟用已久，美國中央情報局（CIA）一直到2013年才承認它的存在。該區始終戒備森嚴，對外界來說充滿神秘感，也成為許多傳聞的話題，例如1947年有人聲稱美軍將一艘墜毀的太空船及外星人遺體存放該區，政府後來回應表示墜毀的只是一個探測天氣的氣球而已。

另據《國家地理雜誌》報導，針對許多人宣稱在「51區」周邊看到飛碟的蹤跡，該區消息來源曾闢謠表示，人們看到的其實是新型的間諜飛機「A-12」，其被鈦金屬包覆的機身在太陽下高速移動，乍看之下就像是飛碟。

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外星人太空美軍

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