保安涉毆打示威者 法官要川普「視頻作證」

2019-09-22 13:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合21日電



2015年，一批示威者在紐約川普大廈外抗議期間，疑遭大廈的保安人員襲擊而提出訴訟。 法新社 分享 facebook 2015年，一批示威者在紐約川普大廈外抗議期間，疑遭大廈的保安人員襲擊而提出訴訟；紐約州最高法院法官岡薩雷斯( Doris M. Gonzalez )20日裁定，川普的證詞是「必要」的，必須在該案26日開審前，提供視頻作證。

這宗訴訟緣於2015年9月，一批抗議人士在紐約川普大廈前舉行抗議川普有關非法移民的言論，其中兩名抗議者更穿起三K黨的服裝。

這宗由五個自稱是「人權活動者」男子所提出的訴訟指稱，川普的安全主管席勒(Keith Schiller)試圖拿走一名抗議者加利西亞( Efrain Galicia)的巨型抗議牌時，雙方爆發衝突。訴訟資料指出，加利西亞身上一個抗議牌遭席勒扯下來撕成碎片，當加利西亞試圖阻止席勒再次動手時，席勒「用拳頭擊打了他的頭，使他向後跌倒」。

席勒在宣誓證詞中聲稱，抗議者及舉起的橫幅對公共安全構成威脅；又說加利西亞從背後抓住他，使他相信對方試圖搶他的槍，因此使用了「最小的力量」。

代表原告的律師迪克托(Ben Dictor)向有線電視新聞網(CNN)表示，法官要求川普作證的判決是正確的，他已經寫信給川普的法律團隊，要求提供作證的時間和日期。川普的競選團隊及法律團隊都拒絕置評。

不過川普的律師在一份抗辯文件中，稱原告的訴訟含有政治動機；又指當時川普沒有襲擊示威者及接觸抗議示威牌，甚至不在現場及附近。

但岡薩雷斯駁回這個論點，認為「任何政府官員，包括最高的行政官(總統)，都不能凌駕法律之上」。

席勒與川普的關係可以追溯到川普還是平民及電視主持人之時，川普入主白宮後，任命席勒擔任總統辦公室行動主管，直至2017年9月，之後共和黨全國委員會聘用席勒，就2020年全國大會提供保安意見。