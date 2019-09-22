親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

桃園外海傳出船難 漁船翻覆1命危2落海失蹤

保安涉毆打示威者 法官要川普「視頻作證」

2019-09-22 13:15世界日報 編譯盧炯燊／綜合21日電

2015年，一批示威者在紐約川普大廈外抗議期間，疑遭大廈的保安人員襲擊而提出訴訟...
2015年，一批示威者在紐約川普大廈外抗議期間，疑遭大廈的保安人員襲擊而提出訴訟。 法新社
分享
2015年，一批示威者在紐約川普大廈外抗議期間，疑遭大廈的保安人員襲擊而提出訴訟；紐約州最高法院法官岡薩雷斯( Doris M. Gonzalez )20日裁定，川普的證詞是「必要」的，必須在該案26日開審前，提供視頻作證。

這宗訴訟緣於2015年9月，一批抗議人士在紐約川普大廈前舉行抗議川普有關非法移民的言論，其中兩名抗議者更穿起三K黨的服裝。

這宗由五個自稱是「人權活動者」男子所提出的訴訟指稱，川普的安全主管席勒(Keith Schiller)試圖拿走一名抗議者加利西亞( Efrain Galicia)的巨型抗議牌時，雙方爆發衝突。訴訟資料指出，加利西亞身上一個抗議牌遭席勒扯下來撕成碎片，當加利西亞試圖阻止席勒再次動手時，席勒「用拳頭擊打了他的頭，使他向後跌倒」。

席勒在宣誓證詞中聲稱，抗議者及舉起的橫幅對公共安全構成威脅；又說加利西亞從背後抓住他，使他相信對方試圖搶他的槍，因此使用了「最小的力量」。

代表原告的律師迪克托(Ben Dictor)向有線電視新聞網(CNN)表示，法官要求川普作證的判決是正確的，他已經寫信給川普的法律團隊，要求提供作證的時間和日期。川普的競選團隊及法律團隊都拒絕置評。

不過川普的律師在一份抗辯文件中，稱原告的訴訟含有政治動機；又指當時川普沒有襲擊示威者及接觸抗議示威牌，甚至不在現場及附近。

但岡薩雷斯駁回這個論點，認為「任何政府官員，包括最高的行政官(總統)，都不能凌駕法律之上」。

席勒與川普的關係可以追溯到川普還是平民及電視主持人之時，川普入主白宮後，任命席勒擔任總統辦公室行動主管，直至2017年9月，之後共和黨全國委員會聘用席勒，就2020年全國大會提供保安意見。

川普西亞紐約

相關新聞

民調翻盤！美民主黨總統候選人拜登首見輸華倫

2019-09-22 10:01

伊朗挑釁 考驗川普！「涉入新戰事恐影響連任」

2019-09-22 13:14

外交畫餅 細數川普多少國際協議淪空談 只留爛攤子

2019-09-22 13:13

華郵：彈劾川普 烏克蘭電話門恐成臨門一腳

2019-09-22 13:12

美2020年總統大選 數位威脅成最大隱憂

2019-09-22 12:51

川普施壓中美洲 宏國積極求安置

2019-09-22 12:04

宣稱要以轟炸機對付擅闖51區者 美軍刪文道歉

2019-09-22 12:03

「3D」戰術！川普脫身醜聞的SOP

2019-09-22 00:41

川普8度施壓烏克蘭 查政敵拜登兒子醜聞

2019-09-22 00:41

「氣候罷課」紐約30萬人參加 學生拿到病假條

2019-09-22 00:14

中國旅行團4死！貨車改裝巴士 猶他州翻車 偏離車道撞護欄

2019-09-21 23:15

耶魯性醜聞！醫學院教授涉性侵性騷擾多名學生

2019-09-21 20:03

美國第一夫人國宴禮服 台幣5萬有找

2019-09-21 18:28

司法部推購槍嚴查背景案 白宮否認幕後主導

2019-09-21 14:43

歐洛克提議政府買回民眾槍枝 遭嗆「別想動我的槍」

2019-09-21 14:41

快譯通／沃爾瑪被控歧視女性員工

2019-09-21 13:00

影／百萬響應僅百人現身 「硬闖51區」虛驚一場

2019-09-21 12:51

詭異！已故醫師車庫發現2200嬰屍

2019-09-21 11:26

猶他州中國遊客重大車禍 外交部：未獲國人傷亡訊息

2019-09-21 10:12

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

18架無人機扳倒「愛國者飛彈」…天價軍備為何失效？

2019-09-22 10:00

影／買不起奶粉 爸媽竟泡咖啡餵女嬰、日喝1.5公升

2019-09-21 15:33

潛水求婚 女友還來不及說願意他便不幸溺斃

2019-09-22 08:07

慘遭中國打臉後相互慰藉 美澳領袖爭相撂狠話

2019-09-21 19:33

健康智慧手環、手表已嫌弱 準備迎接iJam誕生？

2019-09-21 23:20

美中貿易談判 磋商不順利

2019-09-21 23:35

中國旅行團4死！貨車改裝巴士 猶他州翻車 偏離車道撞護欄

2019-09-21 23:15

擁愛心痣被稱「上帝吻過的男孩」 4年後長成活潑小男孩超可愛！

2019-09-21 20:22

擔心5G損害健康 數千人瑞士首都伯恩示威抗議

2019-09-22 06:07

耶魯性醜聞！醫學院教授涉性侵性騷擾多名學生

2019-09-21 20:03

民調翻盤！美民主黨總統候選人拜登首見輸華倫

2019-09-22 10:01

貿易戰打到包裹！美怨郵費不公 揚言10月退出萬國郵聯

2019-09-22 09:22

台灣受惠！珍珠奶茶熱讓日本「珍珠」進口量增至4.5倍

2019-09-21 17:38

男童嗆「你不是我真正爸爸」 繼父憤怒勒斃後棄屍電錶箱

2019-09-21 14:20

時機敏感？伊朗將與中俄在阿曼灣聯合軍演 中方低調

2019-09-22 09:33

比特幣近月表現疲軟 山寨幣熱度強強滾

2019-09-21 20:42

美國第一夫人國宴禮服 台幣5萬有找

2019-09-21 18:28

川普8度施壓烏克蘭 查政敵拜登兒子醜聞

2019-09-22 00:41

美中貿易談判無進展 中媒外媒報導兩樣情

2019-09-21 14:02

提取指骨化石DNA 專家重塑古人類容貌

2019-09-21 14:49

Google量子電腦 邁向新里程碑

2019-09-21 23:22

美增兵沙國 再度取消打伊朗

2019-09-22 00:41

市場覺醒 先前對Fed寬鬆展望太樂觀

2019-09-21 22:51

巴黎又有黃背心示威抗議 警方逮捕逾百人

2019-09-21 22:45

Fed三種論調…分歧浮上檯面

2019-09-21 23:22

美擴大對中國豁免關稅 蘋果10品項獲准列入

2019-09-21 18:07

「氣候罷課」紐約30萬人參加 學生拿到病假條

2019-09-22 00:14

襲擊2人、追逐兒童、撲向警察 浣熊遭逮受檢

2019-09-21 23:52

英稱脫歐協議可望下月敲定 愛爾蘭：還差很遠

2019-09-21 14:50

埃及反塞西示威抗議 野火是否燎原引關注

2019-09-22 02:13

美股收黑 陸代表團不參觀農場了 美中談判再度橫生枝節

2019-09-21 17:45

「3D」戰術！川普脫身醜聞的SOP

2019-09-22 00:41

港交所不死心 傳聘用瑞銀遊說收購倫交所

2019-09-21 15:57

星期人物／IMF準總裁喬治艾娃 34歲才在銀行開戶…

2019-09-22 00:41

葉門叛軍提議暫停攻擊沙烏地 聯合國表歡迎

2019-09-22 08:27

颱風「塔巴」襲南韓濟州島、釜山 近500航班取消

2019-09-22 11:34

阿爾巴尼亞西部規模5.6淺層地震 建物受損數十傷

2019-09-22 03:03

油價周漲6％ 八個月來最大

2019-09-21 23:22

伊朗革命衛隊警告 侵略國將淪為衝突主戰場

2019-09-21 20:09

吹哨揭弊延燒 川普遭揭施壓烏克蘭查拜登之子

2019-09-21 17:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top