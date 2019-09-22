伊朗挑釁 考驗川普！「涉入新戰事恐影響連任」

2019-09-22 13:14 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合21日電



伊朗6月20日擊落一架美軍無人機，川普總統與內閣和兩黨議員討論後原本決意軍事報復，但事後卻在未諮詢副總統、國務卿和國安顧問的情況下，自行通知國防部取消攻擊。 法新社 分享 facebook 伊朗6月20日擊落一架美軍無人機，川普總統與內閣和兩黨議員討論後原本決意軍事報復，但事後卻在未諮詢副總統、國務卿和國安顧問的情況下，自行通知國防部取消攻擊；紐約時報報導，雖然川普看似衝動並經常揚言攻擊敵人，但這次行動顯示川普在攻擊敵人的關鍵時刻決策謹慎，超乎外界預期。

不過，事隔三個月後，川普幕僚擔心他當時未動武被伊朗當成懦弱的象徵；如今伊朗的挑釁更肆無忌憚，美伊僵局的風險也屢屢升高。

紐時報導6月20日當天狀況，許多受訪的白宮幕僚、國防部官員、軍方人員、外交官、國會議員和總統幕僚要求匿名。

美國無人機遭擊落後數小時，總統團隊上午7時開了早餐會議，與會者包括當時國安顧問波頓、國務卿龐培歐、參謀首長聯席會主席鄧福德，以及代理國防部長夏納翰和艾思博。

眾人在會中討論多種攻擊選擇，國防部傾向攻擊一艘裝載飛彈的伊朗船艦，美軍可待平民撤離後再擊沉該船艦。這項提議不會造成死傷，符合1億3000萬元無人機遭擊落的比例原則。

但波頓與龐培歐認為上述提議不夠果斷，應該攻擊伊朗領土，最後官員討論攻擊伊朗三處導彈連與雷達。

同一群顧問11時與更多官員開會，其中四名官員表示，攻擊伊朗這三處目標會造成約150人傷亡。目前不清楚川普當時在會中吸收多少資訊，但官員表示，川普聽到預估傷亡人數的報告。

國安團隊認為川普決定報復後，林肯號航空母艦與其他船艦即刻行動，預定在晚上9時發動攻擊。

同時鄧福德和國防部文職人員持續勸阻，擔心伊朗反擊並釀成更大衝突；鄧福德也指出，若中東持續發生衝突，美國就需要派更多軍力到該區。

報導指出，伊朗指揮官「自行決定」擊落美軍無人機，川普顯然在乎這項消息。在此之前數日，川普與福斯新聞主持人卡森談話，後者提醒川普應該領導美國遠離戰爭，若涉入新戰事和衝突恐影響他連任。

除此之外，川普友人透露，川普對於擴大戰爭感到憤怒而且不願國人白白犧牲。

川普下午3時罕見與12名國會兩黨領袖開會，民主黨人警告若美國發動攻擊，中東會再次動盪，這正合伊朗的意；川普最後未向議員透露任何決定，但據悉他看起來很憂心。

川普最後做出決定時，副總統潘斯、龐培歐和波頓都不在白宮，而是由川普致電國防部取消攻擊。這項決定令許多官員感到不解，有些人認為川普聽取幕僚和卡森的意見，以免影響選情。美國後來發動網攻重挫伊朗瞄準的攻擊能力，而且無人傷亡。