外交畫餅 細數川普多少國際協議淪空談 只留爛攤子

2019-09-22 13:13 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合21日電



川普總統自稱談判高手，可是他本周到紐約參加聯合國大會時，卻有一大串外交政策目標淪為畫餅，包括與伊朗、北韓、阿富汗神學士、以色列和巴勒斯坦的談判，以及許多貿易協定。

這些目標有些正緩慢推進，有些則停頓不前；川普一再宣稱他不急，可是談判得花時間，而他上任已將近三年，明年的大選逐漸逼近，使他在外交方面完成未竟之志的能力大成問題。

曾在兩黨政府工作的前國務次卿彭斯(Nicholas Burns)說：「我不怪總統有這麼多協議尚待達成。」他推崇川普對付中國的貿易措施，並與神學士談判以期結束打了18年的阿富汗戰爭，可是他認為川普上任超過兩年半，沒有一項重大的外交政策成就。

批評者說，這表示川普這次到聯大威信大減。

一些外交政策專家認為川普對開啟各種國際談判不無功勞，可是他對外國領袖忽冷忽熱的輕率無禮談判作風遭到批評，因為這使世局更加動盪不安。

川普的「美國優先」口號以前在聯合國就不受待見，而面對美國與伊朗緊張對立升高，他現在更需要國際協助向伊朗施壓。

國際戰略研究中心中東計畫主管歐特曼說，川普宣稱每一個國家凡事只應維護本身利益，可是這次聯大會議他需要國際聯盟對付伊朗。

歐特曼說，與伊朗恢復談判最好的結果，就是讓伊朗停止破壞中東穩定的活動、限制伊朗的核子計畫，以及加強監督它的飛彈計畫；最惡劣的景象就是川普把盟國都給得罪，而伊朗對美國的利益和盟國發動更多攻擊。

川普與北韓的核子談判也同樣碰壁，他的中東和平計畫更毫無動靜，他一再偏袒以色列的做法反而使巴勒斯坦人視他如寇讎。還有沒完沒了的阿富汗戰爭。