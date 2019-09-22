華郵：彈劾川普 烏克蘭電話門恐成臨門一腳

2019-09-22 13:12 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合21日電



川普總統和烏克蘭總統的「承諾電話」風暴持續延燒，華盛頓郵報(WP)報導，這並非川普首次暴露美國民主體制的弱點，烏克蘭電話門可能成為川普面對彈劾的關鍵。

川普就任三年多來，屢次凸顯美國民主弱點，最新事件涉及烏克蘭；就目前的媒體報導，川普詢問、鼓勵或要求外國領袖調查，探究可能影響2020年潛在對手的資訊。

烏克蘭電話門是否存在交換條件，全盤故事細節仍未明，因為原本應該獨立運作的白宮和司法部力阻國會取得相關資訊。

除非華郵率先披露、眾家媒體接續報導的消息有誤，否則這描繪出總統為政治利益濫權的情景。

相關報導指出，川普7月25日與烏克蘭新總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)通電話時，施壓烏克蘭重啟調查前副總統白登(Joe Biden)之子杭特(Hunter Biden)曾任董事的公司；白登角逐民主黨初選提名且民調領先，成為川普連任的勁敵。

不久後，川普當時的私人律師、前紐約市長朱利安尼(Rudy Giuliani)與澤倫斯基的顧問在西班牙會面，朱利安尼再次施壓烏克蘭政府調查杭特，以及民主黨是否與烏克蘭共謀影響現已入獄的川普競選團隊前總幹事馬納福(Paul Manafort)。

國會當時通過撥款2億5000萬元軍事援助烏克蘭卻遭擋下，尚不清楚是否與川普施壓烏克蘭直接相關，詳情仍待調查。

消息人士認為此事大有問題，遂匿名舉報，國會認為這項檢舉可信且急迫遂展開調查，卻面臨白宮和司法部對立的棘手情況。

華郵指出，川普就任總統後，曾說「身為總統，我有權利為所欲為」，而這顯然是他的做事基準。

川普首次競選時，競選團隊試圖接受俄羅斯提供、關於民主黨2016年總統候選人喜來莉·柯林頓(Hillary Clinton)的黑資料，形成「通俄門」疑雲，促使特檢調查。

現已卸下特檢職務的穆勒歷經兩年半調查，礙於不能指控在位總統而查無違法證據，卻為國會啟動彈劾匯集可能的證據。