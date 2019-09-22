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川普施壓中美洲 宏國積極求安置

2019-09-22 12:04台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

雖然美國與中美洲國家想辦法要解決移民問題，但目前提出的計畫不是沒有具體做法，就是...
雖然美國與中美洲國家想辦法要解決移民問題，但目前提出的計畫不是沒有具體做法，就是具有很高爭議。（Photo by wikipedia）
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美國難民問題有解？外媒報導指出，宏都拉斯政府正與美國商量，希望能讓宏國逃亡美國的難民有機會在當地工作。由於中南美洲等國（宏都拉斯、薩爾瓦多）許多難民透過美墨邊境逃往美國，讓川普非常不滿，除了施壓墨西哥管控邊境以外，也以經濟手段要求中南美洲各國處理。

根據《歐洲新聞網》報導，在兩國21日的官方代表會面中，雙方希望無論從邊境控管、能夠制定可以滿足彼此的計畫以解決難民問題。美國方面，由國土安全部長麥卡利南制定計畫，希望能將宏都拉斯、瓜地馬拉、薩爾瓦多的移民問題解決。

宏國政府雖然聲稱有計畫，但目前該國議會尚未證實有相關計畫進議會討論。除了宏國外，麥卡利南也在20日跟薩爾瓦多簽屬協議，希望能讓中美洲國家收容難民的能力增強。宏都拉斯總統赫南德茲也宣稱，會跟美國與其他中南美洲國家商量好安置與減少難民的計畫。

不過，除了中南美洲慣有的暴力問題外，以宏都拉斯為例，今年因為氣候異常的關係導致該國咖啡產量下滑。根據《路透社》先前報導，宏都拉斯今年咖啡出口預計比去年下滑4.6%，減少660萬袋咖啡的出口量（1袋60公斤）。這讓本已貧困的宏國經濟雪上加霜。

《德國之聲》也提到，移民計畫也被許多人批評非常荒謬，美國居然還要國內暴力、貪汙、毒品盛行的國家協助美國安置難民，這種還需要中美洲其他國家互相收容難民的計畫根本無法解決問題。

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難民宏都拉斯薩爾瓦多

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