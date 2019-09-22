「氣候罷課」紐約30萬人參加 學生拿到病假條

2019-09-22 00:14 世界日報 記者鄭怡嫣／紐約報導



傅怡方(中)和同學一起參加活動。(記者鄭怡嫣／攝影) 分享 facebook 民眾高舉各種自製海報。(記者鄭怡嫣／攝影) 分享 facebook

聯合國氣候行動峰會(Climate Action Summit)前夕，來自紐約及周邊地區的30萬名學生、家長、環保人士及組織於20日參加「全球氣候罷課」(Global Climate Strike)遊行示威活動，在紐約街頭呼籲各國政府關注全球暖化、氣候惡化危機，並展開應對與預防行動。

紐約市的遊行隊伍上午11時在曼哈頓下城富利廣場(Foley Square)聚集，初高中學生們舉起「氣候在發生變化、我們為什麼不呢」、「這不是政治、是科學」、「行動起來吧、否則就開始游泳」等標語，他們還拿著畫有地球正在燃燒、自由女神像戴游泳鏡口含呼吸管的自製海報，高喊「要科學不要沉默」、「擺脫石化燃料」等口號。

遊行隊伍在下午2時抵達砲台公園(Battery Park)，並在公園內主會場展開多場環境主題演講及音樂表演活動；16歲的瑞典環保小鬥士桑伯格(Greta Thunburg)上台向年輕人呼籲「我們想要一個安全的未來，這真的所求過多嗎？如果沒有其他人採取行動，那我們來做。」

市教育局此次允許學生在20日缺課一天參加氣候變遷抗議活動，超過600名醫療人員已為學生開具病假條，認為氣候危機也是「健康危機」；紐約市街頭參與罷課的學生、家長及環保人士總數達30萬，發起活動的「青年氣候罷課聯盟」(Youth Climate Strike Coalition)表示，紐約市學生參與罷課活動有三項基本訴求：不再使用石化燃料、倡導環境正義，以及要求造成環境污染的企業或政府機構承擔責任並做出改變。

這項全球氣候罷課活動，當天約有1100多場環境及氣候集會在全美各地舉行，是美國歷來最多的一次；全球也有4500多場抗議活動，共有400萬民眾及2000多位科學家共同參與。

受桑伯格罷課並抗議示威影響，全世界學生關注「氣候罷課」已一年多，20日的「全球氣候罷課」，也是學生們首次邀請家長及成年人共同關注環境危機及全球暖化議題。