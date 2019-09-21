中國旅行團4死！貨車改裝巴士 猶他州翻車 偏離車道撞護欄

猶他州公路巡警站在變形的巴士前，旅遊團成員的行李散落一地。(美聯社) 分享 facebook

猶他州車禍，受傷的中國遊客在醫院接受治療。（讀者提供） 分享 facebook

影音來源：記者張宏

一輛載有29名遊客的華人觀光巴士，20日上午11點半左右在距離布萊斯峽谷(Bryce Canyon)國家公園以西3.5哩附近的12號州道上翻覆；至少4人死亡、14人傷勢嚴重。

猶他州鹽湖城山際醫學中心(Intermountain Healthcare)發言人馬迪根(Lance Madigan)表示，該中心總共收到22名傷者，另外五名傷者送至他院，但他尚無法說明這些人的狀況。

馬迪根說，龐古奇鎮(Panguitch)的山際加菲爾德紀念醫院接到19名傷者，至少14人狀況危急或嚴重；三名傷者送至山際塞維爾峽谷醫院。

滿載中國旅遊團的巴士撞到高速公路護欄後，面目全非，車上乘客至少四人死亡，十餘人輕重傷。(美聯社) 分享 facebook

猶他州公路巡邏隊(UHP)指出，車禍發生後，多架空中救護直升機、救援人員趕往車禍事故現場，並向鄰近居民尋求會說中文的人支援翻譯，也有距離現場90分鐘車程的南猶他大學中國留學生赴現場協助。

猶他州公路巡警局發言人畢夏普(Chris Bishop)表示，該巴士加上司機共有30人，乘客多來自中國，司機則是華裔美國人。

●上海出發 美西美東遊玩16天

根據知情人士提供的資訊，這個來自中國的旅行團從上海出發，9月14日抵達洛杉磯，預計從美西到美東遊玩16天；該團是竹園國際旅行社杭州分公司旗下出境遊品牌「全景旅遊」的旅行團，在中國是具有相當規模的旅行社。

據調查，該輛出事的中型旅遊巴士是2017年的福萊納（Freightliner）M2106型號的卡車改裝，車子並沒有不良紀錄；據洛杉磯有多年開巴士及導遊經驗的胡先生表示，貨車改裝的中型巴士，車內座位大多是15個至37個，最大的型號也可承載47人的座位。

胡先生推測，該團應是由洛杉磯當地的地街公司接待，為了節省成本使用了中型巴士；使用中型巴士的大多都是低價團。

猶他州公路巡警站在變形的巴士前，旅遊團成員的行李散落一地。(美聯社) 分享 facebook

調查人員目前表示，司機因某種因素偏離車道，修正時將方向盤太用力轉向左側，最後車子撞上護欄，翻覆後車身和輪子朝上。

菲爾德郡郡長帕洛克(Leland Pollock)表示：「這對4900人的小郡而言相當驚人，對我們來說很可怕，我們也為傷者與其家屬感到難過。」

12號州道是通往布萊斯峽谷國家公園入口的主要高速公路。車禍後州道關閉，當局呼籲駕駛人儘可能避開該區域，好讓救護車通行。

●調查組趕抵 還原車禍恐需數月

畢夏普預計20日傍晚完成車禍現場工作，但還原車禍情況恐耗時數周或數月；當局會從車速等指標，了解巴士來向與駕駛活動等；全國交通安全委員會宣布，一個10人小組21日將抵達車禍現場進行調查。

中國駐美大使館在推特哀悼此次意外，並感表示已啟動緊急程序、派人員前往現場並協助有需要的傷患。

猶他州畢萊斯峽谷國家公園的石林蔚為奇觀，中國旅遊團的巴士即在該國家公園附近發生重大車禍。(美聯社) 分享 facebook

布萊斯峽谷國家公園是觀光巴士經常造訪的景點，遊覽活動通常始於拉斯維加斯或鹽湖城，並參觀附近的公園例如錫安國家公園(Zion National Park)、馬蹄灣和大峽谷。

國家公園管理局(National Park Service)數據顯示，儘管布萊斯峽谷的遊客量不及錫安，但2018年的遊客人數仍多達270萬人。當地旅遊熱度並不會因為開學而下降，統計數據顯示，過去五年來，九月的遊客人數比八月多。

2010年，同一條高速公路上曾發生類似巴士車禍事故，當時一輛滿載日本遊客的觀光巴士，在通往國家公園蜿蜒的公路彎道上翻覆，造成3人死亡，11人受傷。該起事故調查人員指出，司機因為分心或昏昏欲睡，以致將車子開出了道路。