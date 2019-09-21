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美國第一夫人國宴禮服 台幣5萬有找

2019-09-21 18:28聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國總統川普20日在白宮歡迎澳洲總理莫里森伉儷出席國宴，第一夫人梅蘭妮亞穿的J Mendel湖綠色禮服非常吸睛：高領、袖子透明、波浪皺褶。同款禮服在Bergdorf Goodman網站上標價6,000美元，現在正特價，1.500美元（約台幣4萬6,500元）就能收藏！

美國第一夫人梅蘭妮亞（右）出席國宴的禮服很吸睛。美聯社
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）出席國宴的禮服很吸睛。美聯社
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梅蘭妮亞澳洲國宴

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