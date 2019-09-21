美國第一夫人國宴禮服 台幣5萬有找

2019-09-21 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



美國總統川普20日在白宮歡迎澳洲總理莫里森伉儷出席國宴，第一夫人梅蘭妮亞穿的J Mendel湖綠色禮服非常吸睛：高領、袖子透明、波浪皺褶。同款禮服在Bergdorf Goodman網站上標價6,000美元，現在正特價，1.500美元（約台幣4萬6,500元）就能收藏！