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司法部推購槍嚴查背景案 白宮否認幕後主導

2019-09-21 14:43世界日報 編譯劉煥彥／綜合20日電

全國槍枝協會（NRA）反對購槍者擴大背景調查方案。
全國槍枝協會（NRA）反對購槍者擴大背景調查方案。
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白宮示意、司法部研擬的購槍者擴大背景調查方案內容本周外洩，白宮馬上否認在幕後主導，司法部長巴維理(William Barr)只說「正在考慮多項方案」；立場保守、目前仍有相當影響力的全國槍枝協會(NRA)則氣急敗壞地抨擊，認為政府真正該做的是修補精神健康體系及查緝暴力犯罪。

川普總統在8月連續發生兩起大規模槍擊案後，曾誓言要降低槍枝暴力，且民意沸騰有助白宮及國會推動限槍法案，但從NRA反應來看，川普政府要限縮購槍規定仍有不少挑戰。

「華盛頓郵報」報導，NRA立法行動執行總監奎梅特(Jason Ouimet)說：「對於NRA及其500萬會員來說，這個方案不切實際，因為這加重了守法的槍枝擁有者負擔，也忽視了真正重要的事情。」

巴維理及白宮立法事務主任游藍(Eric Ueland)本周開始在國會分頭向共和黨人簡報初步方案，其中列出對於所有商業槍枝銷售必須進行的背景調查新規定。

看過方案內容的多位共和黨參眾議員，反應仍不太熱烈，而且與巴維理談過的多位參議員承認，這項方案還不夠完整。

對此白宮發言人吉德里(Hogan Gidley)說：「這不是白宮的文件。」

巴維理在國會山莊向共和黨參議員簡報被問及時只說，「只是丟出一些想法」，並拒絕透露細節，只提到「目前正在考慮幾項方案」。

8月3日連續發生兩宗大規模槍擊案後不久，川普發推文說「共和黨人及民主黨人必須合作，推動嚴格的背景調查」。

但8月中川普對限槍方案立場似乎轉彎，他表示應該更注重國民的心理健康問題，美國應建立更多精神病院，甚至應該重啟數十年來關閉的原有精神病院。

另外華郵4月曾報導，過去兩年來NRA政治影響力明顯下降。NRA在川普上台兩年多來，不僅無法將其主要訴求在國會順利立法、去年11月期中選舉時控槍陣營遊說經費竟然超過NRA，且NRA一度限入一宗俄羅斯間諜醜聞，本身財務又有麻煩。

白宮川普槍枝

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